สง่า พรมเมือง สวมเสื้อเพื่อไทย คว้าเบอร์ 1 สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เชียงราย ไม่หวั่นกระแสพรรคไม่ดี

สมัคร ส.ส.เชียงราย เขต 7 วันแรกไม่คึกคัก เพื่อไทยมาเดี่ยว ไร้เงาคู่แข่ง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย แทน นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล ส.ส.เพื่อไทย ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาเพิกถอนสถานะการเป็น ส.ส.และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลานาน 10 ปี ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เปิดรับสมัครวันนี้เป็นแรก พบว่าไม่ได้คึกคักตามคอการเมืองและหลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้
โดยตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดการรับสมัครคือเวลา 08.30 น. พบว่ามีผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวคือ นายสง่า พรมเมือง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย เขต อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งลงสมัครในตัวแทนของพรรคเพื่อไทย
เมื่อถึงเวลาเปิดรับสมัครไม่มีผู้อื่นมาเพิ่มเติม ทำให้นายสง่าได้รับหมายเลข 1 โดยไม่ต้องมีการจับสลากหมายเลข เจ้าหน้าที่ กกต.จึงให้นายสง่ายื่นหลังฐานสมัครตามขั้นตอน
หลังจากสมัครเสร็จสิ้น นายสง่าเดินไปพบปะประชาชนและกองเชียร์ พบว่าผู้สนับสนุนต่างสวมเสื้อแดง และนำป้ายรูปนายสง่า พร้อมพวงมาลัยดอกไม้มามอบให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์ให้นายสง่าลงสู้ศึกอย่างเต็มที่ ใช้เวลาไม่นานนักหลังจากนั้นก็แยกย้าย
นายสง่ากล่าวว่า พร้อมสานต่อนโยบายพรรคและดูแลพี่น้องประชาชนในเขต 7 โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเกษตรกร โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงเรื่องน้ำ การท่องเที่ยวและการกีฬา แม้จะยังไม่มีคู่แข่ง แต่การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยตนก็ขอเป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะให้พี่น้องเลือกมาทำงานรับใช้ประชาชน ซึ่งตนจะทำงานให้ดีที่สุด ซื่อสัตย์ ขยันและทุ่มเทให้กับงาน
นายสง่ากล่าวว่า หลังจากนี้จะเร่งลงพื้นที่ทุกอำเภอเพื่อให้เวลาที่เหลือก่อนการเลือกตั้งได้พบปะประชาชนให้ได้มากที่สุด ไม่กังวลกระแสพรรคที่ช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก ตนเป็นคนท้องถิ่น ทำให้ทราบปัญหาดี สามารถดึงงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ได้ เชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจในส่วนนี้มากกว่า ทั้งนี้ ท่านทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ตนมีความมั่นใจ อยู่เพื่อไทยสามารถดูแลพ่อแม่พี่น้องท้องถิ่นของเราได้ ซึ่งการพัฒนาทางพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่
ด้านนายชูชาติ สุขสงวน ผอ.กกต.เชียงราย กล่าวว่า กกต.เชียงรายกำหนดให้มีการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม ซึ่งมีความพร้อมเต็มที่ แต่วันนี้เป็นวันแรกยังคงมีผู้สมัครมาเพียงพรรคเดียวจึงยังไม่การร้องเรียนในเรื่องใดเข้ามา แต่หลังจากที่ปิดรับสมัครแล้วจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ซึ่งอยากเตือนให้ผู้เสมัครหรือพรรคให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการหาเสียงเลือกตั้งตามประกาศของ กกต. คาดว่าหลังจากนี้อาจมีผู้สมัครคนอื่นๆ มาสมัครเพิ่มเติมอีก
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน ฯลฯ
ทั้งนี้ เดิมที่มีการคาดการณ์ว่าพรรคเพื่อไทยจะส่ง นายวราวุฒิ ไชยวงค์ หรือ ส.จ.ต้น อดีตสมาชิก อบจ.เชียงราย เขต อ.เชียงของ ลูกหม้อเก่าของพรรคเพื่อไทยลงสมัคร แต่เปลี่ยนมาเป็นนายสง่าดังกล่าว
ส่วนคู่แข่งคาดว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาชน คาดว่าจะส่ง นายประหยัด เสียงดัง ลงแก้มือ เพราะมีบทบาทในงานมวลชนและงานของพรรคมาตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ และ น.ส.มิรันตี บุญแก้ว ซึ่งหันไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแล้ว
อย่างไรก็ดี กรณีของ น.ส.มิรันตี อาจติดขัดเรื่องคุณสมบัติเรื่องการย้ายพรรค เพราะเพิ่งมีการย้ายพรรคไปไม่นานนี้ และอาจมีผู้สมัครจากพรรคอื่น เช่น พรรคภูมิใจไทย ที่อาจส่ง นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ อดีต ส.ส.เชียงราย ข้ามเขตมาลงสมัครก็เป็นได้