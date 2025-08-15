กรมทะเล โต้ ส.ส.นิติพล แจงโครงการหัวหาดเทียม ช่วยปชช.ใช้ประโยชน์จากชายหาด ไม่เอื้อประโยชน์ รมต.

อธิบดีกรมทะเล โต้ ส.ส.นิติพล ให้ข้อมูลเท็จ ยัน 2 โครงการฟื้นฟูชายหาดสร้างกำแพงกันคลื่น- พัฒนาการท่องเที่ยวตั้งหัวหาดเทียม ไม่เอื้อประโยชน์ “รมว.ทส” แจง ช่วยปชช.ใช้ประโยชน์จากชายหาด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วาระ 2และวาระ 3 ถึงโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมติดตั้งหัวหาดเทียมผสมผสานแนวทางในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) หรือไม่ มีความซ้ำซ้อนกับการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่มีอยู่ในพื้นที่หรือไม่ และเป็นการดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเทศบาลตำบลปราณบุรี ส่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลปราณบุรี ซึ่งเป็นคนนามสกุลเดียวกับ รมว.ทส. นั้น
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ชี้แจงว่า 1.ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ซึ่งไม่ได้มีพื้นที่ติดต่อกันกับเทศบาลตำบลปราณบุรี และพื้นที่เทศบาลตำบล ปราณบุรีไม่ได้ติดกับชายหาด จึงไม่ได้เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลปราณบุรี และรมว.ทส. แต่อย่างใด
นายปิ่นสักก์ กล่าวอีกว่า 2.โครงการดังกล่าวเป็นการฟื้นฟูชายหาดที่เสียหายจากที่มีการดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น ทำให้ชายหาดเสียหาย สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากชายหาดได้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยใช้แนวคิดธรรมชาติเป็นฐาน (Nature-based solutions) ซึ่งเป็นประเภทโครงการที่ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA และพื้นที่ดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและศักยภาพที่สามารถฟื้นฟูชายหาดได้ โดยพิจารณาจากความลาดชันของชายหาด ลักษณะคลื่น ความรุนแรงของคลื่น