ภูมิธรรม ถกสมช.บ่ายนี้ ปมทุ่นระเบิดปราสาทตาควาย-ม็อบเขมร ด้านสระแก้ว ไร้วาระยุบศบ.ทก.

‘ภูมิธรรม’ ถก สมช. หารือปมร้อนทุ่นระเบิดปราสาทตาควาย-ม็อบกัมพูชา จ.สระแก้ว ไร้วาระยุบ ศบ.ทก. ชี้ปมคนกัมพูชาปลูกบ้านในแผ่นดินไทย รอ จนท.คุยกัน ชี้ เรื่องเขตแดนถกไม่จบในครั้งเดียว ด้าน มทภ.2 ชี้ถกอาร์บีซี กัมพูชา รอผู้นำชี้ขาด ระดับพื้นที่ตัดสินใจไม่ได้
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับ พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เพื่อหารือหัวข้อการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย-กัมพูชา ซึ่งไม่มีอะไร เพียงแต่นำข้อสรุปของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา มาทบทวนและลงรายละเอียดเล็กน้อย
สำหรับหัวข้อในการประชุมอาร์บีซี นอกจากเรื่องการเก็บกู้เรื่องทุ่นระเบิดสังหารบุคคลแล้ว ยังมีการหารือไม่ให้เพิ่มกำลังหรือรุกล้ำในจุดที่วางกำลังอยู่ เช่น การบินโดนประชิดแนว เนื่องจากล่อแหลมต่อการปะทะกัน
เมื่อถามว่า หัวข้อการประชุมจะนำไปสู่รูปธรรมได้หรือไม่ พล.ท.บุญสินระบุว่า ขึ้นอยู่กับระดับผู้นำของกัมพูชาด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม ถ้าเป็นเรื่อง 50 : 50 เขาก็มักจะขออนุญาตหารือกับผู้นำเขาก่อน ซึ่งเป็นธรรมดาปกติของกัมพูชาที่ยึดแนวนี้อยู่แล้ว
ส่วนมีการพูดคุยกับแม่ทัพภาคที่ 1 เรื่องพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว หรือไม่ พล.ท.บุญสินยอมรับว่า มีแนวทางเดียวกัน เช่นเดียวกับกองกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ส่วนการประชุมอาร์บีซี ปัญหาทั้งในส่วนกองทัพภาคที่ 1 และ 2 แตกต่างกันหรือไม่ พล.ท.บุญสินระบุว่า เหมือนกัน คล้ายคลึงกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ (18 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการนายกฯ ได้เรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยจะมีการหารือในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาบริเวณบ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ภายหลังทหารและ ตชด.นำรั้วลวดหนามไปปิดกั้น ทำให้ทางกัมพูชาระดมประชาชนกัมพูชาออกมาต่อต้าน
นอกจากนี้ ยังมีชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาตั้งชุมชนและยังไม่ยอมออกจากพื้นที่ ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้คนไทยมี กรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองได้มาเป็นเวลานาน
ส่วนกองทัพภาคที่ 2 พบว่า ปราสาทตาควาย อ.พนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พบปัญหาการวางทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชาจำนวนมากในพื้นที่โดยรอบ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวาระการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันนี้ไม่มีวาระยุบศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ ชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.)
สำหรับกำหนดการประชุม RBC กองทัพภาคที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 22 ส.ค.68 เวลา 09.00 น. โดย พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 จะเดินทางร่วมประชุม RBC ที่สโมสรมณฑลทหารบก ที่ 19 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
โดยฝั่งกัมพูชาส่งผู้บัญชาการทหารภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุม โดยจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนร่วมเก็บภาพบรรยากาศการหารืออย่างเปิดเผยในช่วงต้น ก่อนที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือร่วมกัน และลงนามข้อตกลงระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมกับแจกเอกสารข่าวอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ ในห้วงวันที่ 21 สิงหาคม ฝ่ายเลขานุการฯ RBC ไทย-กัมพูชา จะมีการร่วมหารือกันก่อน ฝ่ายไทย นำโดยเสธนาธิการกองทัพภาคที่ 1 ขณะที่ฝ่ายกัมพูชา นำโดยรองผู้บัญชาการทหารภูมิภาคทหารที่ 5 กัมพูชา ซึ่งจะลงรายละเอียดในข้อตกลง
ส่วนในวันที่ 27 ส.ค.68 เป็นการประชุม RBC ในส่วนกองทัพภาคที่ 2 ที่จัดประชุมบริเวณกึ่งกลางจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
เวลา 12.05 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกฯ ให้สัมภาษณ์กรณีมีประชาชนกัมพูชามาสร้างหมู่บ้านในเขตประเทศไทย และมาอ้างเป็นพื้นที่ของกัมพูชาว่า ขณะนี้ตามข้อตกลงคือให้มีการหยุดยิง ใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้น ฉะนั้น ตอนนี้เรายังคงยืนอยู่ ณ จุดนี้ ซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในครั้งต่อไปอีกประมาณเดือน ก.ย.68 ยืนยันว่าที่เราได้วางลวดหนามไว้ทางกัมพูชาเข้ามาไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ขณะนี้กัมพูชาพยายามใช้มวลชนเข้ามากดดันทหารไทย นายภูมิธรรมกล่าวว่า ที่มีมวลชนมาเป็นเรื่องของประเทศเขาที่จะต้องดำเนินการ รวมถึงที่เขามาสร้างหมู่บ้านด้วย รอให้เจ้าหน้าที่มาคุยกัน ซึ่งการคุยเรื่องของเขตแดนไม่สามารถคุยจบได้ในครั้งเดียว ฉะนั้น มันยังอยู่ในประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันต่อ เราก็ยืนยันอย่างที่เป็นของเรา อันไหนที่เขาบุกรุกมาเราก็ต้องยืนยันและต้องคุยกัน
เมื่อถามถึงกรณีกองทัพภาคที่ 2 เลื่อนการประชุมอาร์บีซีไป เพราะอะไร เหตุใดกัมพูชาขอเลื่อน นายภูมิธรรมกล่าวว่า ไม่เป็นไร เราก็เป็นการยืนยัน ซึ่งเราก็บันทึกไปเรื่อยๆ ว่าเขาให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือ ซึ่งการประชุมมันยังมีอีกหลายระดับ ทั้งคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (จีบีซี) และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) ที่จะต้องไปคุยกัน
เมื่อถามว่า สรุปจะยุบ ศบ.ทก.หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า ครั้งก่อนสื่อถามตนว่าจะเอาอย่างไร โดยตนบอกไปว่าสถานการณ์ต้องไปสรุปกัน ถ้าคิดว่ามันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องมี ศบ.ทก.หากเข้าสู่ภาวะปกติ และตนบอกไปแล้วว่าจะต้องรอการประชุมของ ศบ.ทก.ก่อน และขณะนั้นยังไม่มีการประชุม ซึ่งไปตีความกันว่าจะหยุดหรือไม่หยุด ความจริงยังไม่มีอะไรเลย เพราะต้องรอการประเมิน ถ้าเหมาะสมแล้วก็หยุด แต่ถ้าคิดว่ายังจำเป็นก็ยังต้องอยู่ ฉะนั้น ตอนนี้ยังไม่มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) คงต้องรอการประชุม สมช.ก่อน
เมื่อถามย้ำว่า การประชุม สมช.บ่ายวันนี้ (18 ส.ค.) จะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า โดยรวมเป็นอย่างนั้น จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกัน เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนว่าเราจะกำหนดอะไรต่อไป รวมทั้งท่าทีเราในการประชุมจีบีซีและเจบีซีในอนาคตด้วย ซึ่งมันอยู่ที่ประเด็น หาก สมช.เสนอประเด็นอะไรมาก็คุยกันตามประเด็นนั้น ถ้ามีใครหยิบยกอะไรขึ้นมาก็จะคุยกัน จะมีข้อสรุปอะไรอย่างไรขึ้นอยู่กับที่ประชุม
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการประเมินสถานการณ์การเมืองภายในประเทศในที่ประชุม สมช.ด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า หลักๆ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องกัมพูชา แต่เรื่องอื่นๆ ถ้าจะมีการหยิบมาหารือก็คุยกัน