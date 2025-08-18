ไลน์กลุ่มนายอำเภอสงขลา ระบุชัด ผู้ว่าดำริเวียนต้อนรับ-ส่ง มท.3 สนามบินหาดใหญ่ทุกสัปดาห์จริง

ไลน์กลุ่มนายอำเภอสงขลา ระบุชัด ผู้ว่าฯดำริเวียนต้อนรับ-ส่ง มท.3 สนามบินหาดใหญ่ทุกสัปดาห์จริง
ภายหลังที่ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ออกมาปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้เป็นผู้ลงนามหรือออกคำสั่งในเอกสาร ให้นายอำเภอทั้ง 16 แห่ง ในจังหวัดสงขลา เวียนมาอำนวยความสะดวกแก่นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ทุกสัปดาห์ พร้อมยืนยันว่าเป็นเอกสารปลอม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ข่าวเกี่ยวข้อง:
- ผู้ว่าสงขลา ทำหนังสือด่วน จัดคิวนายอำเภอ เวียนต้อนรับ-ส่ง เดชอิศม์ สนามบินหาดใหญ่ทุกสัปดาห์
- ผู้ว่าฯสงขลาลั่นไม่ได้เซ็น เอกสารปลอม ต้อน นอภ.ส่ง ‘เดชอิศม์’ ทุกสัปดาห์
ล่าสุดมีการแชร์ข้อความในกลุ่มไลน์ของปลัดอำเภอ (ฝ่ายปกครอง) จังหวัดสงขลา ที่มีนายอำเภอในจังหวัดสงขลาหลายคนยืนยันว่ามีการสั่งการจริง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดโดยปลัดจังหวัดสงขลา แจ้งเรื่องดังกล่าวในวันที่ 6 ส.ค. ว่า “เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มีดำริให้แต่ละอำเภอ ร่วมต้อนรับ-ส่ง มท.3 ที่สนามบินหาดใหญ่เป็นรายสัปดาห์”
โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ ตามลำดับอำเภอดังนี้ 1. อ.เมืองสงขลา 2. อ.หาดใหญ่ 3. อ.สะเดา 4. อ.จะนะ 5. อ.นาทวี 6. อ.เทพา 7. อ.สะบ้าย้อย 8. อ.ระโนด 9. อ.สทิงพระ 10. อ.กระแสสินธุ์ 11. อ.สิงหนคร 12. อ.รัตภูมิ 13. อ.ควนเนียง 14. อ.บางกล่ำ 15. อ.นาหม่อม 16. อ.คลองหอยโข่ง
ข้อความในกลุ่มไลน์ดังกล่าวยังแจ้งให้นายอำเภอ คลองหอยโข่ง ช่วยประสานกำหนดการแต่ละสัปดาห์ให้แต่ละอำเภอทราบทางกลุ่มไลน์นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ โดยมีนายอำเภอเข้าหลายคนมาตอบว่า “รับทราบ”