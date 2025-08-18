สตง. ร่อนเอกสารแจงยิบ หลังผลประเมิน ITA นำที่ 1 องค์กรโปร่งใส ยันทำตามระเบียบ
จากกรณี การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยงานที่มีผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้ความเห็นชอบ จะได้รับรางวัล ITA AWARDS 2025 ทั้งนี้ปรากฎว่า ในกลุ่มองค์กรอิสระ ปรากฏว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้คะแนนมาอันดับ 1 ที่ 94.64 คะแนน โดยภายหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว จนทำให้ตึก สตง.แห่งใหม่ ถล่มลงมา ทำให้ สตง. ที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบความโปร่งใสหน่วยงานหนึ่ง ถูกตั้งคำถามจากสังคมอย่างหนักถึงความโปร่งใส (สนั่น! สตง. คว้าอันดับ1 ความโปร่งใส กลุ่มองค์กรอิสระ ผลการประเมิน ITA 94.64 คะแนน)
ล่าสุด วันเดียวกันนี้ วันที่ 18 สิงหาคม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ออกเอกสารเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ความว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยวิธีการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานป้องกันการทุจริต โดยเป็นการดำเนินงานคู่ขนานกันไปกับมิติด้านการปราบปรามการทุจริต และมิติด้านการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความชื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทยเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิดความยั่งยืน
โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติ และทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรม และความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2568 โดยในการประเมินนั้นมีการเก็บข้อมูล 3 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนที่ 1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต รวม 15 ข้อคำถาม โดยเป็นการเชิญชวนบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เข้าตอบแบบสอบถามที่ Intranet ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่น้อยกว่า 400 ราย โดยมีผู้เข้าตอบจำนวน 693 ราย
2. ส่วนที่ 2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.คุณภาพการดำเนินงาน 2.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 3.การปรับปรุงระบบการทำงาน รวม 9 ข้อคำถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 1 สำนักงานการตรวจแผ่นดิน เป็นผู้เชิญชวนให้หน่วยรับตรวจ สื่อมวลชน คู่สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างกับ สตง. เข้าตอบแบบสอบถาม ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวนไม่น้อยกว่า 400 ราย โดยมีผู้เข้าตอบ จำนวน 501 ราย
2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 2 ผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บเอง จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ราย โดยเข้าจัดเก็บในวันที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จัดประชุมให้กับหน่วยรับตรวจ จำนวน 60 ราย และผู้ประเมินจัดเก็บเพิ่มเติมจากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 ราย รวมมีผู้เข้าตอบ 88 ราย
3. ส่วนที่ 3 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.การเปิดเผยข้อมูล 2.การป้องกันการทุจริต รวม 28 ข้อคำถาม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐาน ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS ซึ่งคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเผยแพร่ที่เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้ง 28 ข้อคำถาม
ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจแผ่นดิน มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้ 94.64 คะแนน โดยคะแนนเป็นอันดับ 1 ประเภทหน่วยงานขององค์กรอิสระ
โดยมีผลการประเมินที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน อยู่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้ 81.78 คะแนน โดยเป็นตัวชี้วัดของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป