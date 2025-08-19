มทภ.2 ชี้ทหารเขมรป่วนคณะ IOT ที่ช่องอานม้า แค่ลีลา มั่นใจข้อมูลที่จะบอกนานาชาติ น่าเชื่อถือ

มทภ.2 ชี้ทหารกัมพูชาป่วนคณะทูต ลงพื้นที่ช่องอานม้า สร้างลีลาเชิงสัญลักษณ์ ระบุมั่นใจความเป็นกลางผู้สังเกตการณ์ นำข้อมูลเสนอนานาชาติ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวถึงการลงพื้นที่ของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว หรือ IOT บริเวณช่องอ่านม้า จ.อุบลราชธานี และเกิดเหตุการณ์ที่ทหารกัมพูชานายหนึ่งเข้ามาขัดขวางการลงพื้นที่ โดยอ้างว่าทางการไทยไม่ยอมแจ้งรายละเอียด รวมทั้งนำคณะมาจำนวนมากกว่าไม่มีอะไร เป็นลีลาของทางกัมพูชา ยืนยันว่าพื้นที่บริเวณนั้นอยู่ในอธิปไตยของไทยและสามารถนำคณะเดินทางเข้าไปได้
พล.ท.บุญสินระบุว่า ในทางกลับกัน ครั้งที่ผ่านมากัมพูชานำคณะลงพื้นที่สังเกตการณ์ในลักษณะเดียวกันก็ไม่ได้ขออนุญาตทางการไทย อาจมองได้ว่าการแสดงท่าทีเช่นนี้เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ของฝ่ายกัมพูชา อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าคณะสังเกตการณ์ชั่วคราวที่ลงพื้นที่มีความเป็นกลาง ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทางประเทศไทยได้นำคณะดังกล่าวลงพื้นที่ในวันนี้ เชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่จะถูกนำเสนอต่อนานาชาติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีน้ำหนักและน่าเชื่อถือ
พล.ท.บุญสินกล่าว เช่นเดียวกับการที่กระทรวงการต่างประเทศนำคณะทูตลงพื้นที่สำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของกัมพูชาอย่างไม่เลือกเป้าต่อพื้นที่พลเรือน เช่น ที่เกิดขึ้นบริเวณสถานีบริการน้ำมัน ปตท.บ้านผือ จ.ศรีสะเกษ