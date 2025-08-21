ติ่ง มัลลิกา ไม่หวั่น นพดล ประกาศฟ้อง บอกเบ็ดติดแล้ว ถึงเวลาชำระประวัติศาสตร์

ติ่ง มัลลิกา ไม่หวั่น นพดล ประกาศฟ้อง บอกเบ็ดติดแล้ว หลังขุดบ่อล่อปลาไว้เอง
จากกรณีที่ นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยประกาศฟ้อง นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ หลังออกรายการให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายด้วยความเท็จอย่างสิ้นเชิงว่า ทำให้เสียปราสาทเขาพระวิหารนั้น
ล่าสุด นางมัลลิกา ได้โพสต์ผ่านแอพพลิเคชั่น X ถึงกรณีดังกล่าวว่า “มีข่าวลงว่าทนายใหญ่ที่เคยเป็นรัฐมนตรีและแพ้คดีศาลโลกฟ้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท ดร.มัลลิกา “มาข่ะ ขุดบ่อล่อปลามาติดเบ็ดละถึงเวลาชำระประวัติศาสตร์และลากทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่อง “เสียเขาพระวิหาร” อย่าเพิ่งมีใครหนีออกไปไหนเด็ดขาด ฟาดให้ถึงที่สุดเลย”
