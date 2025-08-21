วิโรจน์ ขอพ้นปธ.กมธ.ทหาร หลังครบ 2 ปี รับอยู่ในกลุ่ม 44 ส.ส.ก้าวไกล เวลาทางการเมืองอาจไม่ยาว

วิโรจน์ ขอพ้นเก้าอี้ประธาน กมธ.ทหาร หลังครบ 2 ปี ส่งไม้ต่อ ‘เอกราช อุดมอำนวย’ เป็นเพียง กมธ.คนหนึ่ง น้อมรับอยู่ในกลุ่ม 44 ส.ส.ก้าวไกล เวลาในเวทีการเมืองอาจไม่ยาวนัก
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดเผยทางเฟซบุ๊ก Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ถึงการขอพ้นตำแหน่งประธาน กม.ธ.ทหาร หลังจากทำหน้าที่มา 2 ปีว่า สองปีเต็มที่ได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร วันนี้ถึงเวลาส่งไม้ต่อให้กับประธานคนใหม่ด้วยหัวใจ
ครบสองปีเต็ม ที่ผมได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร
เมื่อวันแรกที่เข้ามารับตำแหน่ง ผมได้ตั้งใจเอาไว้ว่า ผมจะขอทำหน้าที่นี้เพียงสองปีเท่านั้น และเมื่อครบกำหนด ผมจะส่งไม้ต่อให้ผู้อื่น เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เข้ามารับหน้าที่สำคัญนี้
ผมเป็นหนึ่งในกลุ่ม 44 ส.ส. ที่ต่างก็เตรียมใจว่า เวลาในเวทีการเมืองอาจไม่ยาวนัก จึงเห็นว่าการรู้จักวางอำนาจลง แล้วกลับมาเป็นกรรมาธิการธรรมดาคนหนึ่งที่คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานคนใหม่ อาจจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า ประธานคนใหม่อาจเลือกสานต่อสิ่งที่ผมทำไว้ หรืออาจจะมีแนวทางที่แตกต่าง ซึ่งทั้งหมดก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานในระบอบประชาธิปไตย
วันนี้ (21 ส.ค.68) ผมจึงได้ตัดสินใจขอพ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการทหาร และเป็นวันเดียวกันที่คณะกรรมาธิการการทหารได้ต้อนรับประธานคนใหม่ คือ ส.ส.เอกราช อุดมอำนวย โดยมี ส.ส.จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ เป็นเลขานุการ และมีรองประธานในสัดส่วนพรรคประชาชนอีกสองท่าน คือ ส.ส.ชยพล สท้อนดี และ ส.ส.เชตวัน เตือประโคน
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ผมได้ทำหน้าที่ประธานอย่างเต็มกำลังและตั้งใจที่สุด หวังว่าผลงานที่ผ่านมา จะสร้างความพึงพอใจแก่ทุกท่านได้บ้าง หากมีสิ่งใดบกพร่อง ผมขออภัยจากใจจริง และจะน้อมรับไว้เพื่อพัฒนาตนเองในการทำหน้าที่อื่นต่อไป
สำหรับความกรุณา มิตรภาพ และน้ำใจที่ทุกท่านมอบแก่ผม ผมใคร่ขอให้ทุกท่านมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปยังประธานคนใหม่ เลขานุการคนใหม่ และรองประธานคนใหม่ด้วยครับ
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณที่ปรึกษาทุกท่าน ได้แก่ อาจารย์สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, นาวาโท ดร.กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ, คุณอนาลโย กอสกุล, คุณศุภศิษฏ์ นิ่มสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทองอินทร์, คุณอดิศักดิ์ สายประเสริฐ และอีกหลายท่านที่ไม่อาจเอ่ยนามได้ครบถ้วน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่การทำงานของคณะกรรมาธิการการทหารด้วยความทุ่มเทตลอดมา
ผมคงไม่กล่าวคำอำลาใดๆ เพราะผมยังคงอยู่ตรงนี้ ในฐานะกรรมาธิการการทหารคนหนึ่ง ที่พร้อมสนับสนุนการทำงานของประธานและคณะผู้บริหารชุดใหม่ ด้วยความขยันและตั้งใจเช่นเดิมครับ