ไทยลงนามแล้ว ซื้อ กริพเพน 4 ลำ สวีเดนชี้ก้าวสำคัญ ร่วมมือป้องกันประเทศ 2 ชาติ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำประเทศไทย ได้โพสต์ภาพ พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. ลงนามเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินกริพเพน พร้อมข้อความว่า
“ประเทศสวีเดนและไทยเสริมสร้างความร่วมมืออันใกล้ชิด เมื่อ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศของกองทัพอากาศไทย เดินทางเยือนประเทศสวีเดน ในการเยือนครั้งนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงกับองค์การบริหารจัดการ ยุทธภัณฑ์ทางทหาร (Defence Materiel Administration) ของสวีเดน เพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ Gripen (E/F) จำนวน 4 ลำ โดยมี นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย และนาย Pål Jonson รัฐมนตรีกลาโหมสวีเดน เป็นสักขีพยานในการลงนาม ข้อตกลงครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่เปิดบทใหม่แห่งความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศของทั้งสองประเทศ
การจัดซื้อครั้งนี้ พร้อมด้วยแพ็กเกจชดเชยทางอุตสาหกรรมที่ลงนามควบคู่กัน จะไม่เพียงแต่เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของไทย แต่ยังเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี การศึกษา และนวัตกรรม
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศสวีเดนและไทยได้ร่วมมือกันในการจัดหาเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อสนับสนุนกองทัพไทย ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล
สวีเดนและไทยยังคงร่วมกันสร้างอนาคตแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นต่อไป”
ทั้งนี้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงจัดซื้อเครื่องบินรบ Grippen E/F พร้อมความตกลงว่าด้วยนโยบายชดเชยทางเศรษฐกิจ (Offset Policy) ว่า ข้อตกลงครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างเขี้ยวเล็บให้กองทัพ แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยตามนโยบายรัฐบาลการลงนามบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งถือเป็นกรอบความร่วมมือที่จะต่อยอดไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัย นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน จนถึง นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ชินวัตร เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยในระยะยาว
“เราตั้งเป้าหมายให้ภาครัฐเป็นผู้อำนวยความสะดวก ขณะที่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะเป็นผู้เล่นหลักในการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศในอนาคต ผมได้คุยกับผู้บัญชาการทหารอากาศ ทราบว่ากองทัพอากาศมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันไทยสู่การเป็นประเทศลำดับต้นๆ ในด้านนี้” นายมาริษกล่าว
นายมาริษ กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่สวีเดนและประชาคมโลก ภายหลังจากสถานการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและการปฏิบัติตามหลักสากลอย่างชัดเจน พวกเราใช้เครื่องบิน Grippen ปฏิบัติการทางทหาร และแสดงให้เห็นชัดว่า เราไม่มีแนวคิดที่จะใช้อาวุธเพื่อรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายทางทหารที่เรายึดถือได้แสดงให้ประชาคมโลกตระหนักว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
นายมาริษ กล่าวว่า การปฏิบัติการของกองทัพอากาศ ไม่ได้ล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชา แต่เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างแม่นยำ ซึ่งแตกต่างจากการใช้อาวุธของอีกฝ่าย หากเปรียบเทียบกับสิ่งที่กัมพูชาใช้อาวุธกับเรา จะเห็นได้ชัดว่าการใช้อาวุธของกัมพูชามุ่งเน้นไปที่การรุกรานและโจมตีเป้าหมายของพลเรือน ซึ่งตรงกันข้ามกับปฏิบัติการของเรา ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่รักสันติ เช่นเดียวกับสวีเดน และสหภาพยุโรป แต่การมีศักยภาพในการป้องกันตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การซื้อขายเครื่องบิน Grippen ในครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ไทยร่วมมือกับนานาประเทศที่รักสันติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการใช้อาวุธเพื่อปกป้องตนเองอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในประชาคมโลกมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ สำหรับความตกลง ในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีกริพเพน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
1. ความตกลงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่โจมตีกริพเพนระหว่างไทยกับสวีเดน Gripen E/F ระยะที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง วงเงิน 19,500 ล้านบาท โดยมีพล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นผู้ลงนาม
ฝ่ายสวีเดน มีนาย Mikael Granholm: ผู้อำนวยการใหญ่ของ The Swedish Materiel Administration (FMV) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสวีเดนที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหายุทโธปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศให้กับกองทัพสวีเดน โดยมี Dr. Pal Jonson รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสวีเดนเป็นสักขีพยาน
2. ความตกลงการมอบอำนาจการดำเนินการของรัฐบาลสวีเดนแก่หน่วยงานของฝ่ายสวีเดน ระหว่าง นาย Mikael Granholm ผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานยุทโธปกรณ์สวีเดน / นายLars Helmrich ผู้อำนวยการฝ่ายระบบอากาศและอวกาศของสำนักงานยุทโธปกรณ์สวีเดน / นาย Micael Johansson ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ของบริษัท Saab AB และ นาย Lars Tossman เจ้าหน้าที่จากบริษัท Saab AB
3. ความตกลงนโยบายชดเชยการนำเข้ายุทโธปกรณ์ (Offset policy) ระหว่างกองทัพอากาศกับบริษัท SAAB AB ระหว่างนาย Lars Tossman เจ้าหน้าที่จากบริษัท Saab AB กับ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศของไทย
การลงนามครั้งนี้เป็นการลงนามในสัญญาจัดซื้อระยะที่1 จำนวน 4 ลำแรก จากแผนจัดซื้อทั้งหมด 12 ลำ หรือ 1 ฝูงบิน ซึ่งเป็นการจัดซื้อทดแทน เครื่องบินขับไล่ F-16 เนื่องจากบรรจุประจำการมานานกว่า 37 ปี
สำหรับแผนการจัดส่งเครื่องบิน ทางสวีเดนจะเริ่มจัดส่งให้ไทยในปี 2572 ปีละ 2 ลำ จนครบ 1 ฝูงบิน
