ภูมิธรรม ไม่รู้จัก เบญจามิน หลังสะพัด ยื่นชื่อขอสัญชาติไทย โยง ทักษิณ ยันไม่เกี่ยวกับมท.แน่

‘ภูมิธรรม’ ย้อนถามใครคือ ‘เบญจามิน’ หลังมาขอสัญชาติไทยเอี่ยวโยง ‘ทักษิณ’ ลั่นไม่เชื่อมโยงการทำงานของตน-มท.แน่นอน ชี้หากผิด กม.ไม่รับพิจารณา
เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม ที่กระทรวงมหาดไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ กล่าวกรณีกรมการปกครองได้เสนอเรื่องการขอสัญชาติไทยของนายเบนจามิน เมาเออร์ เบอร์เกอร์ นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้และนายหน้าขายเครื่องบินให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ มาให้พิจารณาหรือไม่ ว่า ยังไม่ทราบเรื่อง มาก็ว่าไปตามกฎหมาย หากมีสิทธิ์ขอก็ขอได้ ส่วนจะอนุมัติหรือไม่อยู่ที่เราเพราะมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วในเรื่องการขอสัญชาติ ถ้าอะไรหรือมีปัญหาทางด้านกฎหมายเราก็ไม่ให้ แต่ถ้าไม่มีอะไรเป็นไปตามข้อตกลง กติกาก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ซึ่งตนยังไม่เคยได้ยินชื่อและไม่รู้จักเขา ถ้าจะยื่นมาต้องผ่านหลายขั้นตอน ผ่านกองบัญชาการตำรวจสันติบาล มาอีกเยอะ
“นายเบนจามินก็ไม่เกี่ยวกับผม และไม่เกี่ยวอะไรกับกระทรวงมหาดไทย ผมก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน” นายภูมิธรรมกล่าว
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรองนายกฯ และ รมว.มหาดไทย ระบุว่านายเบนจามินเคยเสนอมาในยุคของนายอนุทิน แต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบ นายภูมิธรรมกล่าวว่า อันนี้ตนไม่ทราบได้ ถ้าขึ้นมาไม่ผิดเลย ก็ว่าไปตามกฎหมาย ถ้ามีอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็ไม่ให้ยื่น
เมื่อถามว่าอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานเรื่องนี้มาหรือไม่ เพราะเป็นเรื่องค้างเก่า นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนได้ยินจากสื่อวันนี้ ตนไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นใคร ตนก็ไม่ใช่คนซอกแซกหาประเด็นมาทำงาน ถ้าชัดเจนมีอะไรขึ้นมาก็จะดำเนินการตามเนื้อผ้า
เมื่อถามว่าเรื่องนี้เชื่อมโยงนายทักษิณด้วย นายภูมิธรรมกล่าวว่า ก็ทุกอย่างเชื่อมโยงตลอด แต่ว่าการเชื่อมโยงนายทักษิณจะเป็นอย่างไร ไม่เชื่อมโยงการทำงานของตนและกระทรวงมหาดไทย