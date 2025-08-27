สภาเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม ส่งวุฒิสภาพิจารณาต่อ

สภาเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม พร้อมส่งวุฒิสภาพิจารณาต่อ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เข้าสู่วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. … วาระ 2 และ 3 ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ต่อเนื่องในมาตรา 35
โดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ขอให้ประธานให้คำมั่น อย่าสั่งปิดประชุมเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว ถ้าจะปิดประชุมต้องหารือร่วมกันทุกฝ่ายก่อน ขอคำยืนยันจะไม่เกิดเหตุการณ์สั่งปิดประชุมเกิดขึ้นอีก ไม่ใช่เรื่องการประสานงานผิดพลาดแน่ๆ ลูกหาบอย่าโทษฝ่ายค้าน ถ้ามีประเด็นพาดพิงฝ่ายค้าน การประชุมวันนี้ไม่ราบรื่นแน่
ขณะที่วันวันมูหะมัดนอร์แจงว่า ถ้าองค์ประชุมครบทุกอย่างก็ประสานกันด้วยความเรียบร้อย อยากพิจารณากฎหมายให้ได้มากที่สุด
จากนั้นจึงเข้าสู่การพิจารณาและลงมติมาตรา 35 ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งเป็นไปอย่างขลุกขลัก เพราะ ส.ส.ฝ่ายค้านไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมให้ ต้องเสียเวลารอ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมาแสดงตนเป็นองค์ประชุมเกือบ 10 นาที จึงมีผู้มาแสดงตน 248 คน เกินองค์ประชุม 246 คนอย่างฉิวเฉียดเพียง 2 เสียงเท่านั้น
ส่วนมาตราที่เหลือ อภิปรายและลงมติครบทั้ง 54 มาตรา ซึ่งผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมยังคงเกินมาเพียง 2-3 เสียงเท่านั้น แต่ก็สามารถผ่านมาวาระสองไปได้
ภายหลัง ส.ส.อภิปรายครบถ้วนทั้ง 54 มาตราแล้ว โดยมีนายไชยา พรหมา รองประธานสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมจึงลงมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม วาระ 3 ด้วยคะแนน 382 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 5 จากนั้นจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป