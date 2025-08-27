อิ๊งค์ ส่งยิ้มหวาน อุบตอบ 29 ส.ค.เข้าทำเนียบ ฟังศาลชี้ชะตาคดีคลิปเสียงหรือไม่

อิ๊งค์ ส่งยิ้มหวาน อุบตอบ เข้าทำเนียบ ฟังศาลชี้ชะตา 29 ส.ค.นี้ หรือไม่
เมื่อเวลา 12.25 น. วันที่ 27 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.วัฒนธรรม จบการแถลงข่าวประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี 2567 ผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่า ในวันที่ 29 ส.ค.นี้มีรายงานว่านายกฯจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย กรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯฮุน เซน หรือไม่ น.ส.แพทองธารส่งยิ้มหวานให้สื่อ โดยไม่ตอบคำถามแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า จนถึงวันนี้กำลังใจดีอยู่หรือไม่ นายกฯยังคงไม่หันมาตอบ
จากนั้นผู้สื่อข่าวจึงบอกกับนายกฯว่า ให้หันมายิ้มก็ยังดี นายกฯได้แต่ยิ้มคนเดียว โดยไม่หันมาหาสื่อมวลชน ก่อนจะเดินกลับออกจากกระทรวงวัฒนธรรม