บิ๊กอ้วน นำแถลงจับบ่อนดอนเมือง ลอบเปิดซ้ำซาก เงินหมุนเวียนเดือนละ 500 ล้าน เปิดข้ามวันข้ามคืน

“บิ๊กอ้วน” นำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการ “สิงห์ปราบยศ” ทลายบ่อนเปิดซ้ำซากกลางดอนเมือง รวบ 200 นักพนัน เงินหมุนเวียนมหาศาลกว่า 500 ล้านต่อเดือน ย้ำ ขบวนการตาสับปะรดของปชช.คือเบาะแสสำคัญร่วมกันสร้างสังคมปลอดอบายมุข
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 27 สิงหาคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาราชการแทนนายกฯ แถลงผลการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายหลังเปิดปฏิบัติการ “สิงห์ปราบยศ” บุกจับกุมทลายบ่อนการพนันทำผิดซ้ำซากในพื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง ได้แก่ นายพีระ การุญ ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ นายอิสรา เจริญชาศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน นายเรืองลักษณ์ เรืองยังมี ผู้อำนวยการกองการสื่อสาร นำกำลังพนักงานฝ่ายปกครอง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมถึง พ.ต.อ.ภูวดล อุ่นโพธิ ผู้กำกับการ สน.ดอนเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมแถลงข่าว
นายภูมิธรรม กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นการปราบปรามบ่อนการพนันและกลุ่มผู้มีอิทธิพล ซึ่งตนได้มอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำนวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อขจัดปัญหาที่กระทบต่อสังคมและความสงบเรียบร้อยของประเทศ
“สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า มีบ่อนการพนันที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและเป็นแหล่งที่ดึงดูดเยาวชนรวมถึงส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว จึงได้มีการสืบสวนต่อเนื่องกว่า 1 เดือน ก่อนที่อธิบดีกรมการปกครองจะรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและวางแผนเข้าจับกุมในครั้งนี้” นายภูมิธรรม กล่าว
นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า บ่อนดังกล่าวเปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง 06.00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีช่วงพักเพียง 4 ชั่วโมง และพบว่าเป็นบ่อนเครือข่ายที่เคยถูกจับกุมมาแล้วหลายครั้งแต่ยังคงลักลอบเปิดอยู่ ซึ่งในการจับกุมครั้งนี้สามารถควบคุมผู้เล่นการพนันได้จำนวนกว่า 200 คน พบเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาทต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณกว่า 500 ล้านบาทต่อเดือน อีกทั้งยังตรวจยึดสมุดบัญชีจำนวน 17 เล่ม ซึ่งมีบันทึกการหมุนเวียนเงินเข้าออกในแต่ละวัน ด้านกายภาพ สถานที่นี้มีห้องเล่นพนันรวม 5 ห้อง แยกเป็นห้องวีไอพีและห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งจากหลักฐานพบว่ามีเงินหมุนเวียนในแต่ละห้องสูงถึง 3-4 ล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง
“ปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังและต่อเนื่องของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนและประเทศชาติ และเราจะทำการขยายผลเพื่อค้นหาผู้กระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายเพิ่มเติม และดำเนินคดีในทุกข้อหาตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมอยู่ระหว่างการรวบรวมและประมวลจำนวนของกลาง ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า กระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงานเร่งแก้ไขปัญหาอบายมุขทุกประเภทอย่างเข้มข้น จริงจัง ต่อเนื่อง ทั้งการพนัน ยาเสพติด และหนี้นอกระบบอย่างจริงจัง หากมีเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งอาชญากรรมก็จะเข้าจับกุมโดยทันที” นายภูมิธรรม กล่าว
นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการปฏิบัติการครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานอย่างเข้มแข็ง และยืนยันว่าจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัย พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงที และร่วมกันสร้างสังคมที่ปราศจากอบายมุขและอาชญากรรมอย่างแท้จริง