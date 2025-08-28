เลขาฯ มท. ยันเอง น.ร.กัมพูชา ไม่ถูกส่งกลับ แจงยิบขั้นตอนกม. ทีมสหวิชาชีพจ่อถกเรื่องเรียนพรุ่งนี้

เลขาฯ มท. ยันเอง น.ร.กัมพูชา ไม่ถูกส่งกลับ เล่ายิบขั้นตอนกม. ทีมสหวิชาชีพจ่อถกเรื่องเรียนพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม จากกรณี ตำรวจคุมตัวนักเรียนวัย 13 ปี ชาวกัมพูชา ไปจากโรงเรียน และเตรียมส่งตัวไปประเทศกัมพูชา ทั้งที่ แม้ว่าเด็กอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่แบเบาะ เรียนในไทย พูดภาษาไทย แม้แต่ภาษากัมพูชาก็อ่านไม่ได้ ทั้งยังมีผลการเรียนดี เกรด 4.00
ล่าสุด นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทวิตเตอร์เพิ่มเติม โดยระบุว่า
ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ต่อกรณีดังกล่าว หลังหน่วยงานเข้าพูดคุยและประสานความช่วยเหลือ
1. โดยปกติแล้ว น้องนักเรียนเป็นเด็ก จะได้รับคุ้มครองให้อยู่ได้ ตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่กรณีแม่ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย จะไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งทางน้องนักเรียนให้ความเห็นว่า หากแม่ต้องถูกผลักดันกลับไป ก็ยินดีจะกลับไปด้วย
2. ขณะนี้ภาครัฐให้การช่วยเหลือ โดยให้ทั้งแม่ และเด็ก มาอยู่ที่บ้านพักเด็กในตัวเมืองก่อน ระหว่างทำเรื่องประสานกับ ตม.
3. การผลักดันผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกนอกประเทศ เป็นอำนาจของ ตม. ซึ่งมีเงื่อนไขผ่อนผันให้สามารถขยายกรอบระยะเวลาได้ จึงจะทำเรื่องขอผ่อนผันไปก่อน เพื่อให้ทั้งแม่และเด็กสามารถอยู่ร่วมกันได้
4. ส่วนประเด็นเรื่องการเรียนของเด็ก พรุ่งนี้ทีมสหวิชาชีพ จะมีการหารือต่อว่าจะดำเนินการอย่างไร
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องดำเนินการตามระเบียบที่มีอยู่ แต่ขอให้ความมั่นใจกับสังคมว่า รัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสมที่สุด โดยยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นที่ตั้งด้วย อย่างแน่นอน