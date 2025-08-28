เปิดเบื้องหลัง ก.ตร.ล่ม บิ๊กอ้วน ปิดห้องถกบิ๊กต่าย ห่วง 4 ปม ทำโยกย้ายไม่ลงตัว
วันที่ 28 สิงหาคม จากกรณีที่การประชุมก.ตร. ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.มหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกฯเป็นประธาน ต้องยกเลิกกะทันหัน และนัดประชุมใหม่ ในวันที่ 31
ข่าวแจ้งว่าเหตุห้องประชุมก.ตร.ล่มนั้น เริ่มจากเวลา 15.00 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรมว.มหาดไทย รักษาการแทนนายกฯมาถึงที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นประธานประชุมก.ตร.ที่นัดหมาย ได้ปิดห้องประชุมลับกับพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กว่า 2 ชั่วโมงเศษ ช่วงท้ายที่ประชุม ปรากฎว่า มีก.ตร.ผุ้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าไป 2 คน คือพล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินเข้าไปในห้องด้วย คาดว่าจะเป็นประเด็นที่ผบ.ตร. ใช้อำนาจตัวเองตามกฎหมาย ไม่เสนอชื่อ นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผบ.ตร. ขึ้นเป็นรองผบ.ตร.
จากนั้นเวลา 17.20 น. นายภูมิธรรม ได้เข้าสู่ห้องศรียานนท์ ที่ใช้ประชุมก.ตร. จนมาที่ประชุมขณะเข้าวาระที่ 4 เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ นายภูมิธรรม ได้กล่าวสั้นๆขึ้นว่า “เลื่อน” แล้วสั่งปิดประชุม ให้นัดประชุมใหม่ในวันที่ 31 ส.ค. เวลา 15.00 น.
ด่วน! ก.ตร.ถกโยกย้ายนายพลตำรวจล่ม บิ๊กอ้วน ออกจากที่ประชุม นัดใหม่ 31 ส.ค
เนื่องจากพบว่าในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายมีผู้คนร้องเรียน 4 ราย ให้มีการตรวจสอบ ได้แก่ 1.พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ รอง ผบช.ตชด.รรท. 2.พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผบช.น. 3. นพ.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผบ.ตร. และ4.พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. จึงมีแนวทางให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อน แล้วสั่งปิดการประชุมทันที
ระหว่าง พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ยกมือ ชี้แจงว่า การสั่งปิดประชุมไม่มีเหตุผลสมควร ขอให้บันทึกไว้ ขณะที่เลขาฯในที่ประชุมก.ตร.ยืนยันว่าใช้อำนาจถูกต้อง จากนั้นนายภูมิธรรมได้เดินออกจากห้องประชุมทันทีเวลา 17.58 น.