การเมือง

ภูมิใจไทย เข้าวอร์รูมลุ้นผลคดี ‘อิ๊งค์’ แจง อนุทินโผล่กินข้าวร่วมป้อม “แค่เพื่อนเยอะ”

วอร์รูม ‘ภูมิใจไทย’ เกาะติด คำวินิจฉัยศาลรธน. คดีคลิปเสียง ด้าน ‘โฆษกพรรค’ เผยแค่สังเกตการณ์เหมือนพรรคอื่น แต่หากรอด ชง ม.151-152 ต่อดับกระแสร้อน ‘เสี่ยหนู’ เดินสายกินข้าวปูทางนายกฯ บอกไม่น่าแปลก เพราะมีคนรู้จักเยอะ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ ​หัวหน้า​พรรค​ภูมิใจ​ไทย​ พร้อมกรรมการบริหารพรรค​ (กก.บห.) ส.ส.พรรค​ นัดหมายรวมกันที่พรรคภูมิใจ​ไทย​ เพื่อ​เกาะติดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนา ระหว่าง​ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน เซน​ เพื่อกำหนดทิศทางของพรรคต่อไป​ ไม่ว่า น.ส.แพทองธาร​ จะรอดหรือไม่รอด​ โดยล่าสุด​ เริ่มมี​ส.ส. และกก.บห. ทยอยเดินทางเข้ามาพรรคแล้ว​

ด้าน น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า วันนี้ที่มาปักหลักอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร เพียงแต่มาร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น แต่มีพรรคอื่นด้วยเช่นเดียวกัน

เมื่อถามว่า หากผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นลบต่อนายกฯ ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป น.ส.แนน บุณย์ธิดา ระบุว่า เรื่องนี้ขอให้เราได้มีเวลาได้พูดคุยกันอีกรอบ และเราคงไม่คิดไปล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขณะนี้เราก็รอสถานการณ์เหมือนทุกพรรคการเมืองตอนนี้

ส่วนตอนนี้ที่มีการตีความเรื่องนายอนุทินพบปะกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และรับประทานข้าวหน้าไก่ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับตำแหน่งนายกฯคนต่อไปหรือไม่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า นายอนุทินมีเพื่อนพี่น้องคนรู้จักเยอะมาก การที่ไปทานข้าวกับใครก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร และหากติดตามเพจของนายอนุทินจะเห็นว่านายอนุทินก็โพสต์อยู่ตลอดว่า เจ้าตัวทำอะไร จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร

เมื่อถามต่อว่า ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้าน แต่ถ้ามีเหตุทางการเมือง ยืนยันได้หรือไม่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยต่อติดกับพรรคร่วมอื่น น.ส.แนน บุณย์ธิดา ระบุว่า เราไม่ขอให้ความเห็นอะไรที่เป็นเรื่องในอนาคต เพราะต้องดูสถานการณ์ของวันนี้ จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลที่ชัดเจน และเราจะเดินหน้าอะไรอย่างไรต่อไปค่อยว่ากันอีกที แต่ในส่วนของที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปหลายรอบแล้ว ว่าถ้าในกรณีที่คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบวกกับนายกฯ ทางพรรคภูมิใจไทยก็ยังยืนยันทำหน้าที่ในส่วนของนิติบัญญัติต่อไปเหมือนเดิม เพราะสภาก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของสภาอยู่แล้ว

ทั้งนี้ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ตนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนสมัยเปิดการประชุมถ้าตำแหน่งนายกฯ ยังเป็นน.ส.แพทองธารอยู่ และได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่เราก็พร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งในส่วนของตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 และ 152