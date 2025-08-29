ภูมิใจไทย เข้าวอร์รูมลุ้นผลคดี ‘อิ๊งค์’ แจง อนุทินโผล่กินข้าวร่วมป้อม “แค่เพื่อนเยอะ”

วอร์รูม ‘ภูมิใจไทย’ เกาะติด คำวินิจฉัยศาลรธน. คดีคลิปเสียง ด้าน ‘โฆษกพรรค’ เผยแค่สังเกตการณ์เหมือนพรรคอื่น แต่หากรอด ชง ม.151-152 ต่อดับกระแสร้อน ‘เสี่ยหนู’ เดินสายกินข้าวปูทางนายกฯ บอกไม่น่าแปลก เพราะมีคนรู้จักเยอะ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ส.ส.พรรค นัดหมายรวมกันที่พรรคภูมิใจไทย เพื่อเกาะติดฟังคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงสนทนา ระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน เซน เพื่อกำหนดทิศทางของพรรคต่อไป ไม่ว่า น.ส.แพทองธาร จะรอดหรือไม่รอด โดยล่าสุด เริ่มมีส.ส. และกก.บห. ทยอยเดินทางเข้ามาพรรคแล้ว
ด้าน น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า วันนี้ที่มาปักหลักอยู่ที่พรรคภูมิใจไทย ไม่ได้มีเป้าหมายอะไร เพียงแต่มาร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น แต่มีพรรคอื่นด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อถามว่า หากผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นลบต่อนายกฯ ท่าทีของพรรคภูมิใจไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป น.ส.แนน บุณย์ธิดา ระบุว่า เรื่องนี้ขอให้เราได้มีเวลาได้พูดคุยกันอีกรอบ และเราคงไม่คิดไปล่วงหน้าก่อนว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขณะนี้เราก็รอสถานการณ์เหมือนทุกพรรคการเมืองตอนนี้
ส่วนตอนนี้ที่มีการตีความเรื่องนายอนุทินพบปะกับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และรับประทานข้าวหน้าไก่ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับตำแหน่งนายกฯคนต่อไปหรือไม่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา กล่าวว่า นายอนุทินมีเพื่อนพี่น้องคนรู้จักเยอะมาก การที่ไปทานข้าวกับใครก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร และหากติดตามเพจของนายอนุทินจะเห็นว่านายอนุทินก็โพสต์อยู่ตลอดว่า เจ้าตัวทำอะไร จึงมองว่าไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร
เมื่อถามต่อว่า ตอนนี้พรรคภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้าน แต่ถ้ามีเหตุทางการเมือง ยืนยันได้หรือไม่ว่าทางพรรคภูมิใจไทยต่อติดกับพรรคร่วมอื่น น.ส.แนน บุณย์ธิดา ระบุว่า เราไม่ขอให้ความเห็นอะไรที่เป็นเรื่องในอนาคต เพราะต้องดูสถานการณ์ของวันนี้ จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลที่ชัดเจน และเราจะเดินหน้าอะไรอย่างไรต่อไปค่อยว่ากันอีกที แต่ในส่วนของที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ไปหลายรอบแล้ว ว่าถ้าในกรณีที่คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเป็นบวกกับนายกฯ ทางพรรคภูมิใจไทยก็ยังยืนยันทำหน้าที่ในส่วนของนิติบัญญัติต่อไปเหมือนเดิม เพราะสภาก็ยังอยู่ไม่มีปัญหาอะไรในส่วนของสภาอยู่แล้ว
ทั้งนี้ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวต่อว่า ตนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนสมัยเปิดการประชุมถ้าตำแหน่งนายกฯ ยังเป็นน.ส.แพทองธารอยู่ และได้กลับมาปฎิบัติหน้าที่เราก็พร้อมที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งในส่วนของตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 และ 152