อนุทิน ถึงพรรคประชาชนแล้ว ขอคุย 3 เงื่อนไขแกนนำ รับเห็นด้วยแก้ไขรธน.บางมาตรา
หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำตัดสินให้นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่ง พรรคภูมิใจไทย นำโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค และนายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง เดินทางไปที่ทำการพรรคประชาชน พูดคุยอย่างเป็นทางการต่อหัวหน้าพรรคประชาชน และคณะผู้บริหารของพรรค เพื่อพูดคุยถึงเงื่อนไข 3 ข้อ ในการขอเสียงสนับสนุนเลือกนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้น
อ่านข่าว – อนุทิน ยกแกนนำภท. รุดคุยปชน. ขอเสียงโหวตตั้งรัฐบาล ด้าน ไชยชนก รับต้องเดินเกมเร็ว
เมื่อเวลา 17.50 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน (ปชน.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภท. พร้อมด้วยนายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค ภท. และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรค ภท. เดินทางมาถึงพรรค ปชน. ท่ามกลางบรรยากาศสื่อมวลชนแทบทุกสำนัก ที่ยืนรอเกาะติดสถานการณ์อยู่ก่อนแล้ว ทันทีที่ลงจากรถ นายอนุทินบอกผู้สื่อข่าวว่า มีนัดหารือกับนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค ปชน.
ผู้สื่อข่าวถามว่า มาขอเสียงโหวตหนุนเป็นนายกฯใช่หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ขอขึ้นไปพบท่านหัวหน้าพรรค ปชน.ก่อน และพร้อมรับข้อเสนอพรรค ปชน.หรือไม่นั้น ขอคุยกับนายณัฐพงษ์ก่อน
เมื่อถามย้ำอีกถึงเงื่อนไข ที่พรรค ปชน.ขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนการเลือกตั้งใหม่ นายอนุทินกล่าวว่า พรรค ภท.เห็นว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตรา ที่มันไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ส่วนเงื่อนไขการยุบสภาภายใน 4 เดือน รับได้หรือไม่นั้น นายอนุทินตอบว่า พอมีปัญหาทางการเมืองอะไรแบบนี้ การคืนอำนาจให้ประชาชนก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รมช.กลาโหม ยันอิ๊งค์หลุดนายกฯไม่กระทบถก GBC เผยตราบใดที่ยังอยู่ในหน้าที่ จะทำดีที่สุด
- อัยการธนกฤต แจงผลทางกฎหมายเมื่อนายกฯพ้นตำแหน่ง ครม.รักษาการยังมีอำนาจเต็ม
- ภูมิธรรม แถลงจับขั้วรัฐบาลเดิม เตรียมเสนอ ‘นายกฯ’ เร็วที่สุด ไร้เงาธรรมนัส-นฤมล-เสี่ยเฮ้ง
- เปิดโผทหาร บอร์ดกลาโหมไฟเขียว อุกฤษฎ์ ขึ้น ผบ.ทสส. เสกสรร ผงาด ผบ.ทอ. ไพโรจน์ นั่งผบ.ทร.