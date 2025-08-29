สุรทิน หอบดอกไม้ยินดีอนุทิน พร้อมให้ 4 เสียง โหวตนั่งนายกฯใหม่ แล้วแต่วาสนา ได้เก้าอี้รมต.หรือไม่

‘สุรทิน’ หอบดอกไม้ยินดี ‘อนุทิน’ เตรียมยกมาอีก 4 เสียง ยันไม่มีเงื่อนไข-ต่อรองเก้าอี้ แต่ถ้าเขาให้ ก็แล้วแต่วาสนา
เมื่อเวลา 18.55 น. วันที่ 29 สิงหาคม ที่พรรคภูมิใจไทย นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ เดินทางมายังพรรคภูมิใจไทยเพื่อรอให้กำลังใจนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในการเตรียมโหวตให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
นายสุรทินกล่าวว่า การเดินทางมาวันนี้เป็นการรับคำจากประชาชนมาสนับสนุนนายอนุทิน ซึ่งตนยังได้ชวนเพื่อน ส.ส.มาอีก 4 คน แต่ยังไม่เปิดเผยว่าจะเป็นพรรคไหน ขออย่าเพิ่งรีบเปิดเผย ขณะนี้กำลังประสานงานแบบไฟไหม้สาย
พร้อมย้ำว่า การยกมือโหวตครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไข เพราะต้องการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 3 ประเด็น คือปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาความมั่นคงของชาติ
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีการพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ นายสุรทินระบุว่า ได้มีการพูดคุยแล้ว แต่เห็นมีฝั่งเก่าและฝั่งใหม่ ตนขอมาอยู่ฝั่งใหม่สบายใจกว่า
ส่วนการต่อรองเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีนั้น นายสุรทินย้ำว่า เรื่องนี้ไม่มี ไม่ได้พูดกัน เพราะมีเพียงแค่ 4 คน ส่วนถ้าพรรคแกนนำจะให้ก็คงแล้วแต่วาสนา