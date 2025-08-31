สุชาติ ตันเจริญ ส่งหนังสือแจ้งลาครม.นัดพิเศษแล้ว เหตุเป็นปธ.มอบรางวัล งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

สุชาติ ตันเจริญ ส่งหนังสือแจ้งลา ครม.นัดพิเศษแล้ว เหตุติดงานเป็นประธานพิธีวันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ แจ้งนัดประชุมคณะรัฐมนตรี (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีรัฐมนตรีแจ้งลาการประชุม 7 คน ซึ่งปรากฏชื่อนายสุชาติ ตันเจริญ รมต.ประจำสำนักนายกฯ แจ้งลาประชุม ครม.นัดพิเศษด้วย
โดยนายสุชาติได้ส่งหนังสือแจ้งลาประชุม ครม.เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากติดภารกิจเป็นประธานในพิธีวันภาษาไทยแห่งชาติ 2568 จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว