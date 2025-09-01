ประเสริฐ มั่นใจปชน.เลือกพท. ฮึ่มถ้าสุดท้ายไม่เลือกใคร จ่อใช้ไพ่ยุบสภา

‘ประเสริฐ’ ยังเชื่อ ปชน.เลือก พท. ขู่ถ้าสุดท้ายไม่เลือกใคร ใช้ไพ่ยุบสภา รับพูดยาก ถ้ามีคนไปร้องศาลตีความ บอกไม่เคยเกิดขึ้น
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 1 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการรวมเสียงโหวตนายกฯว่า อยู่ระหว่างรอการตัดสินใจของพรรคประชาชน (ปชน.) จะมีแนวโน้มอย่างไร และมั่นใจว่าพรรค ปชน.จะเลือกพรรค พท. เพราะมีข้อเสนอที่มีการพูดคุยกัน และคิดว่าประเทศจะได้เดินหน้าไปได้
ผู้สื่อข่าวถามว่า มีกระแสข่าวว่า พรรค ปชน.อาจจะไม่มีคำตอบในวันนี้ว่าจะเลือกใคร นายประเสริฐกล่าวว่า ไม่ทราบ ต้องถามพรรค ปชน. แต่คิดว่าพรรค ปชน.ต้องดูรอบคอบ เพราะการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งหนึ่ง ดังนั้น เขาคงต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ
เมื่อถามว่า ตรงไหนที่คิดว่าพรรค ปชน.จะตัดสินใจเลือกพรรค พท.มากกว่าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายประเสริฐกล่าวว่า คิดว่าเหตุผลของเรา เงื่อนไขที่พรรค ปชน.ยื่นมาเราสามารถปฏิบัติได้ ทั้งเรื่องยุบสภาภายใน 4 เดือน หรือแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของพรรค ปชน.ตนคงไม่เข้าไปก้าวล่วง เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่พรรค ปชน.ต้องใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งตนไม่สามารถลงในรายละเอียดได้
เมื่อถามว่า ข้อเสนอของพรรค ปชน. ทางพรรค ภท.รับได้เหมือนกัน พรรค พท.มีอะไรที่แตกต่าง นายประเสริฐกล่าวว่า คงจะมีปัจจัยอื่น ไม่ทราบว่าพรรค ปชน.จะตัดสินใจภายใต้เหตุผลอะไร เพราะทราบว่าพรรค ภท.รับเงื่อนไขเหมือนกัน เป็นเรื่องที่เรายังไม่สามารถคาดเดาได้
เมื่อถามอีกว่า การที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ไปคุยกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำคณะก้าวหน้า จะทำให้พรรค พท.ได้เปรียบที่พรรค ปชน.จะเลือกหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า ไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันบ้าง ไม่ทราบจริงๆ เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค พท.ว่าอย่างไรบ้าง นายประเสริฐกล่าวว่า หัวหน้าพรรคยังไม่มีความเห็นอะไรในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า ถ้าพรรค ปชน.เลือกโหวตให้พรรค ภท. พรรค พท.จะใช้เกมการยุบสภาหรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่า เรื่องการยุบสภาถือเป็นทางออกทางหนึ่ง เพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดทางตัน สมมุติเกิดกรณีพรรค ปชน.ไม่ตัดสินใจร่วมมือกับพรรคใดเลย ถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไร ถ้าเขาไม่เดินทางไหนเลย แบบนี้บ้านเมืองจะไปอย่างไรต่อ ซึ่งทางออกเรื่องการยุบสภาก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากว่าสามารถทำได้และทำไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วย ในอนาคตคงจะต้องมีความชัดเจนในประเด็นนี้ด้วย
เมื่อถามย้ำว่า ถ้ายุบสภาแล้วมีคนไปร้องต่อศาลจะทำอย่างไร นายประเสริฐกล่าวว่า มันก็พูดยาก ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นแล้ว