สภาพร้อมบรรจุวาระ โหวตเลือกนายกฯ หากพรรคประสานมา ‘ฉลาด’ รอลุ้นเย็นนี้ ปชน.เลือกแบบไหน

‘ฉลาด’ ยันสภาพร้อมบรรจุวาระ โหวตเลือกนายกฯ หากมีการประสานมา บอกต้องรอเย็นนี้ ‘พรรคประชาชน’ ตัดสินใจอย่างไร เชื่อหากเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรค ปชน.จะช่วยเพื่อประคองให้แก้ รธน.สำเร็จ
เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 1 กันยายน ที่รัฐสภา นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 กล่าวถึงระเบียบวาระการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่า ต้องรอพรรคการเมืองที่จับกลุ่มกันได้ แล้วแจ้งมายังประธานสภา หากพร้อมวันไหนก็บรรจุระเบียบวาระได้เลย สภาพร้อมตลอดเวลา และไม่อยากให้ว่างเว้นผู้บริหารนาน เพราะเราอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศชาติ ใครที่รวมเสียงได้มากกว่าเกินกึ่งหนึ่งก็เสนอมาที่ประธานสภาก็จะมีการนัดประชุมโดยด่วน โดยแจ้ง ส.ส.ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
นายฉลาดกล่าวต่อว่า กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย พรรคการเมืองใดรวมเสียงข้างมากในสภาก็จะสามารถบริหารประเทศได้ แต่ถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย สภาก็ไม่มีความมั่นคง การบริหารราชการแผ่นดินก็จะไปไม่รอด อย่างไรก็ตาม ต้องรอพรรคประชาชน ซึ่งเป็นพรรคที่ให้คะแนนกับกลุ่มรัฐบาล พรรคประชาชนยืนยันว่าจะให้มีนายกฯเพื่อไปดำเนินภารกิจไว้ 3-4 ประเด็น ส่วนกลุ่มการเมืองใดที่พรรคประชาชนเห็นด้วย ก็ต้องรอผลสรุปออกมาในช่วงเย็นของวันนี้ (1 ก.ย.) ที่พรรคประชาชนจะมีการประชุม ส.ส.และกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรค
เมื่อถามว่า เงื่อนไขของพรรคประชาชนที่จะยกมือโหวตนายกฯ จะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยการทำงานในสภาจะยากขึ้นหรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่า ทุกฝ่ายก็เสียงข้างน้อยอยู่แล้ว เพราะแยกขั้วกันอย่างชัดเจน เสียงก้ำกึ่งกัน ไม่มีฝั่งไหนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนั้น การโหวตเลือกนายกฯต้องอาศัยเสียงของพรรคประชาชน แต่ระหว่างการบริหารราชการ 3-4 เดือนข้างหน้า เชื่อว่าสภาจะเดินหน้าได้ เราไม่มีวาระการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคประชาชนก็ต้องช่วยคนที่ได้เสียงข้างมากเป็นนายกฯ เพื่อประคับประคองให้ภารกิจที่มุ่งหวังคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนำไปสู่การเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมต่อไป