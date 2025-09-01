การเมือง

อนุทิน ปัดย่ำรอยทักษิณ เหตุกินห่านพะโล้ร้านดัง มีรูปอดีตนายกฯติดผนัง บอกทานทุกสัปดาห์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีปรากฏภาพไปรับประทานห่านพะโล้ ร้านฉั่วคิมเฮง ย่านกรุงเทพกรีฑาว่า ไปรับประทานทุกสุดสัปดาห์ และรับประทานร้านนี้มานานแล้ว ตั้งแต่ร้านอยู่แถวคลองตัน ก่อนย้ายมาจุดปัจจุบัน

ส่วนการที่มีภาพนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ติดที่ผนังร้าน นายอนุทินระบุว่า นายทักษิณก็มารับประทานบ่อยๆ และเคยได้รับประทานพร้อมกันสมัยที่นายทักษิณเป็นนายกฯ ราว 20 ปีที่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือเป็นการย่ำรอยหรือไม่นั้น นายอนุทินส่ายหน้าปฏิเสธตอบคำถาม

