อนุทิน ปัดย่ำรอยทักษิณ เหตุกินห่านพะโล้ร้านดัง มีรูปอดีตนายกฯติดผนัง บอกทานทุกสัปดาห์

‘อนุทิน’ เผยกินห่านพะโล้ร้านดัง มีภาพ ‘ทักษิณ’ เคยร่วมโต๊ะเมื่อ 20 ปีก่อน ปัดย่ำรอยอดีตนายกฯ
เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีปรากฏภาพไปรับประทานห่านพะโล้ ร้านฉั่วคิมเฮง ย่านกรุงเทพกรีฑาว่า ไปรับประทานทุกสุดสัปดาห์ และรับประทานร้านนี้มานานแล้ว ตั้งแต่ร้านอยู่แถวคลองตัน ก่อนย้ายมาจุดปัจจุบัน
ส่วนการที่มีภาพนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ติดที่ผนังร้าน นายอนุทินระบุว่า นายทักษิณก็มารับประทานบ่อยๆ และเคยได้รับประทานพร้อมกันสมัยที่นายทักษิณเป็นนายกฯ ราว 20 ปีที่แล้ว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ถือเป็นการย่ำรอยหรือไม่นั้น นายอนุทินส่ายหน้าปฏิเสธตอบคำถาม