ไพศาล ถามคำวินิจฉัย คดีอิ๊งค์ จะโมฆะหรือไม่ ข้องใจขั้นตอนแต่งตั้ง มีตุลาการพ้นวาระ นั่งพิจารณาคดี

ไพศาล ถามคำวินิจฉัย คดีอิ๊งค์ จะมิชอบหรือไม่ ไล่ขั้นตอนแต่งตั้ง มีตุลาการพ้นวาระ นั่งพิจารณาคดี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย และอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2568 คือตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2568 และมีผลให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านที่หมด วาระแล้วต้องพ้นจากตำแหน่งอัตโนมัติทันที ณ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 29 สิงหาคม 2568
แต่ปรากฏว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้รับโปรดเกล้า ไม่ได้ขึ้นนั่งพิจารณาพิพากษาคดี ในขณะที่ตุลาการที่พ้นจากตำแหน่งแล้ว ได้ขึ้นนั่งพิจารณาพิพากษาคดี นายกฯแพทองธาร
เมื่อเป็นเช่นนี้ จะทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะผู้ที่พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่มีสิทธิ์นั่งพิจารณาคดี หรือออกความเห็นที่มีผลในทางคดี ส่วนตุลาการท่านใหม่ ซึ่งมีสิทธิ์พิจารณาพิพากษาคดี และออกความเห็นในการพิจารณาพิพากษาคดีกลับไม่ได้พิจารณาคดีนี้
ถ้าคำวินิจฉัยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจะเป็นโมฆะหรือไม่ ท่านสาธุชนลองพิจารณาดู
แบบนี้จะยุ่งไหมล่ะครับ และที่ตัดสินไปแล้วจะว่า ยังไง
แล้วถ้า คุณแพทองธาร ถวายฎีกาว่า ธรรมวินิจฉัยเป็นโมฆะ หรือ ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ จะเป็นอย่างไรต่อไป
