ณัฐวุฒิ ฉาย 4 ทิศทางการเมือง ปชน.เลือกทางไหนก็ไม่ง่าย จากผ่าทางตันส่อเป็นเข้าซอยตัน

ณัฐวุฒิ ฉาย 4 ทิศทางการเมืองไทย มอง ปชน.เลือกทางไหนก็ไม่ง่าย จากผ่าทางตันอาจเป็นเข้าซอยตัน ชี้ไม่จำเป็นต้องดีเบต เลือกนายกฯมายุบสภา ไม่ใช่ขับเคลื่อนนโยบาย
เมื่อวันที่ 2 กันยายน นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์การเดินหน้าตั้งรัฐบาลใหม่และโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแน่งนายกฯ โดยระบุว่า การเมือง 3 ก๊กตอนนี้ออกได้ 4 หน้า
1.เพื่อไทยตั้งรัฐบาล
2.ภูมิใจไทยตั้งรัฐบาล
3.รัฐบาลยุบสภา
4.รัฐบาลรักษาการณ์ต่อไปจนกว่าจะมีข้อยุติแบบ 1 หรือ 2
คำตอบหลักอยู่ที่พรรคประชาชน จะตัดสินใจอย่างไรกับเงื่อนไขที่ตัวเองเสนอมา
สถานการณ์มาถึงตรงนี้เพราะมีข้อเสนอจากพรรคสีส้ม ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเพราะเป็นสิทธิโดยชอบ ทำให้พรรคสีน้ำเงินซึ่งมีเพียง 69 ที่นั่งเกิดความหวังจะตั้งรัฐบาล เดินเกมดีลกับพรรคนั้น กลุ่มโน้น ส่วนพรรคสีแดงซึ่งกำลังบอบช้ำก็เสียกำลังพรรคร่วม ตั้งรัฐบาลเดิมไม่ได้ รอพรรคสีส้มมีข้อสรุปอยู่เช่นกัน
การตัดสินใจของพรรคประชาชนถือเป็นสิทธิภายใต้ความรับผิดชอบทางการเมือง และคำอธิบายที่จะมีต่อประชาชน
เพื่อไทยถึงตรงนี้ต้องนิ่ง การตอบรับเงื่อนไขของพรรคประชาชนคือการส่งคำตอบสู่สังคมไปพร้อมกัน ซึ่งถ้าตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ ถ้าตั้งไม่ได้เพราะพรรคส้มโหวตให้น้ำเงินก็ไปเป็นฝ่ายค้าน ระหว่างนี้รัฐบาลรักษาการณ์ก็ทำงานไป ส่วนจะยุบสภาหรือไม่ก็แล้วแต่จะตัดสินใจ
ภูมิใจไทยจะดูดจะดึงใครเพิ่ม พรรคประชาชนจะเป็นคนพิจารณาว่ารับแนวทางที่พรรคน้ำเงินทำอยู่ได้หรือไม่ รับได้ก็โหวตให้ รัฐบาลภูมิใจไทยก็บริหารประเทศ ไม่ใช่ 4 เดือน แต่น่าจะประมาณ 9 เดือน แบบที่ อ.ธงทอง ประเมินไว้
ข้อเสนอให้ว่าที่นายกฯไปดีเบตผมว่าไม่จำเป็น เรากำลังจะเลือกนายกฯมายุบสภา ไม่ใช่ขับเคลื่อนนโยบาย และถ้าจะดีเบตกันจริงๆ ทำไมต้องแค่เพื่อไทยกับภูมิใจไทย ยังมี พล.อ.ประวิตร คุณพีระพันธุ์ คุณจุรินทร์ ฟังดีเบตแล้วถ้าพรรคส้มชอบใจใครก็ประกาศหนุนภายใต้เงื่อนไขเดิม พรรคนั้นจะขึ้นมาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลทันที
ถ้าสีส้มจับมือกับน้ำเงิน พรรคที่ได้โบนัส ส้มหล่นใส่ลูกใหญ่เท่าภูเขาทองคือภูมิใจไทย คิดยังไงก็มีแต่ได้กับได้ และได้มหาศาล เป็นพรรคต่ำร้อยตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย โดยมีพรรคประชาชนคอยประคองอำนาจบริหาร และเป็นองค์ประชุมในสภาให้ด้วย เป็นรัฐบาลถ้าทำดีก็ได้แต้ม ทำไม่ดีมีพรรคสีส้มช่วยรับผิดชอบ
อะไรมันจะโชคดีอย่างนี้พี่หนู
เพื่อไทยถ้าตั้งรัฐบาลไม่ได้ถือว่าเสียหายใหญ่ แต่เป็นความเสียหายที่มีอนาคต จากภาพรัฐบาลส้มหล่น ของพรรคภูมิใจไทย
พรรคประชาชนออกทางไหนก็ไม่ง่าย จะบอกว่าไม่เลือกใครให้แดงกับน้ำงินไปว่ากันเองก็ลำบาก เพราะข้อเสนอของพรรคเป็นตัวเปิดของสถานการณ์นี้ ไม่โหวตก็เท่ากับล้มข้อเสนอของตัวเอง จากผ่าทางตันอาจกลายเป็นเข้าซอยตันหรือไม่