ทูลเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว สรวงศ์ ยอมรับดำเนินการเรียบร้อย หลังมีปัญหาเลือกนายกฯ
เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 2 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่าพรรคประชาชนยังไม่มีมติว่าจะสนับสนุนใครเป้นยานกรัฐมนตรี โดยจะเลื่อนพิจารณาวันพรุ่งนี้ (3 กันยายน) เป็นนายกฯ ว่าขอให้รอมติอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาชน เพราะขณะนี้ยังไม่ได้ออกแถลงอย่างเป็นทางการ แต่เท่าที่ตนเช็ก และทราบมาเป็นมติของกรรมการบริหารพรรค แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมติของสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศแล้วหรือยัง แต่หากเป็นมติทางการของพรรคประชาชนที่โหวตให้นายอนุทิน เพื่อไทยก็ดำเนินการตามกระบวนการเข้าสู่กระบวนการเลือกนายกฯ พรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเสนอชื่อของนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย เข้าชิงตำแหน่งนายกฯ
เมื่อถามว่า การยุบสภาจะเป็นหนึ่งในประเด็นพิจารณาของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า กระบวนการได้ดำเนินการไปแล้ว แต่รอดูว่าจะอย่างไรต่อ เพราะสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่คือพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ประเทศ แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของนายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการพูดคุยกันซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลา
เมื่อถามว่า กระบวนการยุบสภาที่เริ่มไปแล้วหมายความว่ารอนำขึ้นทูลเกล้าฯใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ทางนายภูมิธรรมได้วางแผนและดำเนินการอยู่ ตนไม่ทราบว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหน
เมื่อถามย้ำว่า กระบวนการที่ว่าคือนำขึ้นทูลเกล้าฯยุบสภาใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ ยอมรับว่า ใช่ครับ จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่การออกมาขู่ ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศคือการคืนอำนาจให้ประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุด นายสรวงศ์ย้ำว่า รายละเอียดทั้งหมดต้องถามนายภูมิธรรม
เมื่อถามว่า ได้มีการแจ้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรื่องการยุบสภาไปแล้วหรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า เป็นขั้นตอนทั้งหมด เราคุยกับสมาชิกพรรคว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร มีวางแผนอย่างไรในการทำงาน ทุกอย่างหากไปได้ต่อ ก็จะดี แต่อย่างที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน บอกหากยุบได้เลยก็ยุบ พวกเราอยากให้เป็นทางออกที่ดีที่สุด ไม่ได้อยากให้รู้ว่าใครจะชิงอะไรก่อนทั้งสิ้น ทั้งหมดเรามองว่าประเทศอยู่ในจุดที่จะต้องตัดสินใจ เพราะฉะนั้นขอดูว่าเป็นมติของพรรคประชาชนจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่อถามย้ำว่า หากเป็นมติทางการของพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯยุบสภาเลยใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ขั้นตอนตนขออนุญาตให้ไปถามนายภูมิธรรม เพราะไม่ใช่อำนาจของตน และขณะนี้ทุกพรรคมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง และพร้อมที่จะทำงานต่อด้วยไม่ว่าสถานการณ์ใดพร้อมหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ต่อมา นายสรวงศ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ”เห็นข่าวหลายสำนักพาดหัวว่าตนให้สัมภาษณ์ว่ากระบวนการการยุบสภาเริ่มต้นขึ้นแล้ว ต้องขอเรียนว่าสิ่งที่หมายความถึง คือการคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอเรียนว่า การยุบสภาเป็นพระราชอำนาจส่วนขั้นตอนขอให้ผู้ที่ทำหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดำเนินการครับ ย้ำว่ายังไม่มีการทูลเกล้าใดๆทั้งสิ้นครับ“
รายงานข่าวแจ้งว่า นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ยื่นทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกา “ยุบสภา” แล้ว