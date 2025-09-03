จับตา ปชน.แถลงมติวันนี้ สะพัดหนุน ‘อนุทิน’ นั่งนายกฯ คนที่ 32
เมื่อวันที่ 3 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลังจาก พรรคประชาชน (ปชน.) เรียกประชุม ส.ส.พรรค ถึงทิศทางการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี คนที่ 32 เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา
สำหรับการประชุมวานนี้ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ยืนยันว่า ยังไม่มีมติออกมาแต่อย่างใด แต่เป็นการรับฟังความเห็น ส.ส. อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมของกรรมการบริหาร (กก.บห.) และคณะผู้บริหารของพรรคในวันที่ 3 ก.ย. เพื่อตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่าจะโหวตเลือกนายกฯท่านใด
โดยนายปกรณ์วุฒิยืนยันว่า พรรคยังไม่ได้มีการตัดสินใจทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ส่วนกระแสข่าวสนับสนุน พรรคภูมิใจไทย ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนั้น นายปกรณ์วุฒิยืนยันว่า ไม่เป็นข้อเท็จจริงใดๆ ยังไม่มีมติทางใดทางหนึ่ง ไม่มีการโหวตหรือการยกมือ มีแต่การให้ความเห็น ส.ส.ให้ความเห็นหลากหลาย สะท้อนเสียงประชาชนในพื้นที่
นายปกรณ์วุฒิเผยว่า นี่ไม่ใช่การเลือกนายกฯที่ดีที่สุด แต่เป็นการเลือกนายกฯที่มีโอกาสนำไปสู่การยุบสภา และการแก้รัฐธรรมนูญมากที่สุด เราเข้าใจตรงกันประเด็นนี้แล้ว แต่ความเห็นยังหลากหลายอยู่ และไม่ทราบว่าใครปล่อย ไม่ทราบเจตนา
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ส.ส.พรรควันที่ 2 ก.ย.เปิดโอกาสให้ ส.ส.แสดงความเห็นหลากหลาย อย่างไรก็ดี แกนนำพรรคมีแนวโน้มเลือกสนับสนุน พรรคภูมิใจไทย และผลักดัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯคนที่ 32 เพื่อหยั่งเชิงพรรคเพื่อไทยว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป ทว่ากลับมีข่าวหลุดออกมาผ่านสื่อเสียก่อน จึงต้องให้นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โฆษกพรรค ปชน.และประธาน ส.ส.ของพรรคลงมาชี้แจงกับสื่อ
และให้รอมติอย่างเป็นทางการของพรรค ปชน.ในวันนี้ (3 ก.ย.) แทน
