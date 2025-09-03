ด่วน!! พรรคประชาชน แถลงหนุนอนุทิน นายกคนที่32 ย้ำเงื่อนไขยุบสภา-แก้รธน.
จากกรณี พรรคประชาชน (ปชน.) ได้เลื่อนการแถลงมติที่ประชุมพรรคว่าจะแถลงในเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ก.ย. นั้น ได้ขยับเวลาแถลงมาไวขึ้น
โดยในเวลา 08.45 น. เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่พรรคประชาชน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรค ปชน. เผยว่า จากที่พรรคประชุมเมื่อเช้านี้ มติของพรรคคือ หากพรรคงดออกเสียงให้ความเห็นชอบโหวตนายกรัฐมนตรี อาจจะทำให้ไม่มีผู้ใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ห่วงว่าจะเปิดช่องให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก ตลอด 5 วันที่ผ่านมาหลังได้มีการพูดคุยกับ พท. และภท. เราได้ทำความเข้าใจต่อเงื่อนไขของทั้ง 2 พรรค อย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
“พรรคมีมติว่า หากมีการประชุมสภาฯ จะให้ความเห็นชอบเลือกนายกฯ นายอนุทิน หน.พรรคภูมิใจไทย โดยจะต้องยอมตกลงเงื่อนไข ดังนี้
1.นายกฯคนใหม่ ต้องยุบสภาใน 4 เดือน นับแต่วันแถลงนโยบายต่อสภา เพื่อเลือกตั้งใหม่
2.กรณีศาล รธน.วินิจฉัยว่าการจัดทำร่าง รธน.ใหม่จำเป็นต้องทำประชามติ ก่อนสภาแก้ รธน. ม.256 ครม.ชุดใหม่ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติในการแก้ รธน เพื่อนำไปสู่ รธน.ใหม่ โดย ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าการวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส.
3.กรณีศาล รธน.วินิจฉัยว่าการจัดทำร่าง รธน.ใหม่ ไม่จำเป็นต้องออกเสียงประชามติ ก่อนสภาแก้ไขร่าง รธน. ม.256 ครม.ชุดใหม่ ปชน. และ ภท.จะต้องเร่งผลักดันร่าง รธน.เพิ่มเติม เพื่อกำหนดให้มีการทำ รธน.ใหม่ โดยมี ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในวาระของสภาชุดนี้โดยเร็ว
4.เพื่อสร้างหลักประกันว่านายกใหม่จะยุบสภาใน 4 เดือน ภท.ต้องไม่ดำเนินการใด เพื่อทำให้ตนเป็น รบ.เสียงข้างมาก
5.ปชน.ยืนยันการเป็นฝ่ายค้านต่อไป ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของ รบ.ชุดใหม่ เต็มที่ และไม่มีบุคคลใดดำรงตำแหน่งใน ครม.
มติของ กก.บห.จะมีผลต่อเมื่อหัวหน้าพรรค ภท.ได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน และมีถ้อยแถลงต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ” นายณัฐพงษ์กล่าว