สรวงศ์ ยันภูมิธรรมทูลเกล้าฯยุบสภาแล้ว ชี้เหตุ ปชน.ไม่ร่วมรบ. เป็นเสียงข้างน้อย ไปต่อไม่ได้

‘สรวงศ์’ เผย ‘ภูมิธรรม’ ทูลเกล้าฯยุบสภาแล้ว รายละเอียดรอแถลง ยกเหตุ ‘ปชน.’ ไม่ร่วมรัฐบาล เป็นเสียงข้างน้อย ไปต่อไม่ได้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 กันยายน ที่รัฐสภา นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยหลังจากพรรคประชาชนมีมติสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีว่า ในด้านของฝ่ายนิติบัญญัติเราเตรียมตัว หากประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุวาระในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อไหร่ พรรคเพื่อไทยพร้อมจะเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย
นายสรวงศ์กล่าวต่อว่า กระบวนการทั้งหมดที่ตนรับทราบมาเมื่อเช้า นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการเรื่องการทูลเกล้าฯยุบสภาแล้ว แต่ในรายละเอียดขอให้นายภูมิธรรมเป็นผู้แถลง
- พลิกทุกนาที! รักษาการนายกฯ ภูมิธรรม ทูลเกล้าฯยุบสภาแล้ว
- ด่วน!! พรรคประชาชน แถลงหนุนอนุทิน นายกคนที่32 ย้ำเงื่อนไขยุบสภา-แก้รธน.
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า ขณะนี้ยื่นทูลเกล้าฯยุบสภาแล้วใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ใช่ครับ
“ในส่วนที่นายภูมิธรรมรับผิดชอบ นายภูมิธรรมได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว”
สำหรับเหตุผลในการทูลเกล้าฯยื่นยุบสภานั้น นายสรวงศ์ระบุว่า มีหลายสาเหตุมาก ขณะนี้เดินต่อไม่ได้แล้ว พรรคประชาชนประกาศสนับสนุนให้แคนดิเดตพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี แต่กลับกัน พรรคประชาชนจะไม่ร่วมรัฐบาล เพราะฉะนั้น รัฐบาลจะมีเสียงเพียง 130 กว่าเสียง จึงถามว่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ไหน จริงๆ มันเดินต่อได้ยาก ในฐานะ ส.ส.คนหนึ่ง ดูแล้วไม่น่าไปต่อได้
ผู้สื่อข่าวถามถึงความกังวลในการขอยุบสภาหรือไม่ เพราะมีหลายฝ่ายท้วงติงว่าไม่สามารถทำได้ นายสรวงศ์กล่าวว่า เรามีความมั่นใจ ส่วนฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยมีความเห็นที่แตกต่างในเรื่องนี้ และนายภูมิธรรมได้ดำเนินการไปแล้ว