พรฎ.ยุบสภาถูกตีกลับจริง!! เพื่อไทย ยอมแล้ว เป็นฝ่ายค้าน รอปธ.เคาะวันโหวต นายกฯอนุทิน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีความพลิกผันทางการเมืองตลอดทั้งวัน ไล่ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.37 น. ที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ประกาศมติพรรคสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ พร้อม 5 เงื่อนไข ที่ต้องยุบสภา ภายใน 4 เดือนหลังจากแถลงนโยบายต่อสภา ก่อนที่ เวลา 10.36 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ได้ทูลเกล้าฯ พรฎ.กฤษฎีกายุบสภาไปแล้ว ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 2 กันยายน
ต่อมา นายอนุทิน พร้อมแกนนำพรรคต่างๆ ร่วมแถลงพร้อมเป็นนายกฯ โดยมีเสียงสนับสนุน 146 เสียง และพร้อม ทำตามเงื่อนไขพรรคประชาชน จากนั้นพรรคภูมิใจไทยได้ยื่นต่อ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนฯ ให้บรรจุวาระเลือกนายกฯ
ต่อมา ช่วงบ่ายมีรายงานข่าวว่า สำนักองคมนตรี ในฐานะหน่วยงานกลั่นกรองหนังสือ และถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูล เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และทรงลงพระปรมาภิไธย ได้ส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกา กลับมาให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
โดยหนังสือ ระบุว่า การกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ไม่เป็นไปตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้ง ว่ากระทำได้หรือไม่ ประกอบกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ทำความเห็นประกอบว่า รัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ ได้
จึงไม่สามารถกราบบังคมทูล เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ได้
รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับกรณีการตีกลับหนังสือจากสำนักงานองคมนตรี นั้นเป็นความจริง โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะส่งให้กฤษฎีกา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายประกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการกฤษฎีกา เคยให้ความเห็นไว้แล้วว่า นายกฯรักษาการไม่สามารถทูลเกล้าฯยุบสภาได้
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นที่แน่นอนแล้วว่า ไม่สามารถที่จะยื่นยุบสภาได้ และแกนนำรัฐบาลในส่วนของพรรคเพื่อไทย ทราบเรื่องนี้แล้ว และยอมรับผลที่เกิดขึ้น และพร้อมเป็นฝ่ายค้าน จากนี้ก็รอให้ประธานสภา บรรจุวาระโหวตเลือกนายกฯเข้าสู่สภาฯ ซึ่งหากทันภายใน 24.00 น.นี้ ก็จะโหวตได้ในวันที่ 5 กันยายน
ทั้งนี้ หากเป็นไปตามข้อตกลงของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทย ก็จะมีการเสนอชื่อนายอนุทิน เป็นนายกฯคนที่ 32 โดยการสนับสนุนของพรรคประชาชน ซึ่งจะต้องจับตาดูว่าจะเป็นไปตามข้อตกลง 5 ข้อหรือไม่
