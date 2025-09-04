ปชน. โต้ข่าวระส่ำ ยืนยันไม่มี ส.ส.คนไหนติดใจมติพรรค โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ

ปชน. โต้ข่าวระส่ำ ยืนยันไม่มี ส.ส.คนไหน ติดใจ มติพรรค โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ
เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊กโดยระบุว่า
ขอชี้แจงสำนักข่าวมติชน ดังนี้ ไม่มีผู้แทนราษฎรคนไหนของพรรคประชาชนติดใจสงสัยในการตัดสินใจของพรรคที่จะมอบให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล เป็นนายกฯเพื่อไปยุบสภาและทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยพรรคประชาชนยังคงเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลเหมือนเดิม โดยไม่มีตัวแทน หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคเข้าไปร่วมคณะรัฐมนตรี และไม่มีการต่อรองผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางคดีใดๆ
พรรคประชาชนต้องการเพียงให้มีการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน เพราะเราเห็นว่าประเทศมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาความมั่นคงและปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ที่มีจุดเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญปี 2560 และปัญหาเหล่านี้จะไม่ถูกแก้ไขหากกฎหมายสูงสุดของประเทศยังไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคน
พรรคประชาชนยึดมั่นในคำสัญญา ความตรงไปตรงมา ไม่ต่อรองผลประโยชน์เพื่อตัวเอง แต่ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญเราจึงไม่สามารถอยู่เฉย ให้การเมืองของประเทศเดินไปสู่ทางตัน
ทั้งนี้ นายกรุณพล เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่มี ส.ส.ของพรรคหนุนฟรีโหวต ในการเลือกนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ (5 ก.ย.) ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพรรคมีการเรียกประชุม ส.ส.ของพรรค เพื่ออัพเดตสถานการณ์ทางการเมืองเท่านั้น ยืนยันว่าเรายังยกมือสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ กก.บห. ของพรรคได้มีมติ
เมื่อถามว่ากระแสข่าวที่ออกมาเป็นการปล่อยเพื่อหวังผลทางการเมืองใช่หรือไม่ นายกรุพลกล่าวว่า ก็คงต้องไปถามคนที่ปล่อยข่าวดู พรรคประชาชนยังคงย้ำเหมือนเดิมอย่างที่ย้ำมาทุกครั้งว่าจะเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาล ไม่มีการต่อรองผลประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางคดีใดๆ
เพื่อให้มีการจัดทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชน เรายึดมั่นในคำสัญญา ความตรงไปตรงมา ไม่ต่อรองผลประโยชน์เพื่อตัวเอง แต่ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ จึงไม่สามารถให้การเมืองของประเทศเดินไปสู่ทางตันได้
