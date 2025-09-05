เช็กเสียงสดๆ โหวต นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ชัยเกษม-อนุทิน

การเมือง

นายกรัฐมนตรีคนที่ 32

นายกรัฐมนตรีคนที่ 32 – เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ ระหว่าง นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดต จากพรรคเพื่อไทย กับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตจาก พรรคภูมิใจไทย โดยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษรว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่ลงคะแนน นับตั้งแต่เวลา ….. น. เป็นต้นมา

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนการโหวตนั้น ส.ส.จะเสนอชื่อบุคคลเป็นนายฯ จากบัญชีรายชื่อ แคนดิเดตของพรรค ที่มีส.ส. 25 คนขึ้นไป โดยต้องมี ส.ส.รับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู่ จากนั้น เป็นการอภิปราย ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้ ก่อนเปิดให้ ส.ส.ขานชื่อลงมติ ทีละคน ผู้ใดมีเสียงถึง 247 เสียง ชนะ

ลำดับ ชื่อ พรรค ชัยเกษม อนุทิน งดออกเสียง
1 นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล (ปชน.)
2 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (ปช.)
3 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (ภท.)
4 นายกรวีร์ สาราคา (พท.)
5 นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ (พปชร.)
6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ (ปชน.)
7 นายกฤช ศิลปชัย (ปชน.)
8 นายกฤดิทัช แสงธนโยธิน (กธ)
9 นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ (ปชน.)
10 นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี (ปชน.)
11 นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ (พท.)
12 นายกัณตภณ ดวงอัมพร (ปชน.)
13 นายกัณวีร์ สืบแสง (ปธ.)
14 นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ (ปชน.)
15 นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ (ปชน.)
16 นายกาญจน์ ต้ังปอง (ปชป.)
17 นางสาวกาญจนา จังหวะ (พปชร.)
18 นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ (รทสช.)
19 นางสาวการณิก จันทดา (ปชน.)
20 นายกิตติ กิตติธรกุล (ภท.)
21 นายกิตติ สมทรัพย์ (พท.)
22 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี (พท.)
23 นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ (ปชน.)
24 นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสด์ิ (พท.)
25 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี (รทสช.)
26 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ (พท.)
27 นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร (พท.)
28 นายเกรียงยศ สุดลาภา (รทสช.)
29 นายเกรียงศักดิ์  ฝ้ายสีงาม (พท.)
30 นายเกษม อุประ (พท.)
31 นายเกียรติคุณ ต้นยาง (ปชน.)
32 นายโกศล ปัทมะ (พท.)
33 นางขวัญเรือน เทียนทอง (พปชร.)
34 นางสาวขัตติยา สวัสดิผล (พท.)
35 นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ (ภท.)
36 นายคริษฐ์ ปานเนียม (ปชน.)
37 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (พท.)
38 นายคอซีย์ มามุ (พปชร.)
39 นายคำพอง เทพาคำ (ปชน.)
40 นายคุณากร ม่ันนทีรัย (ปชน.)
41 นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ (กธ)
42 นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธ์ิ (ปชน.)
43 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ (ปชน.)
44 นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ (ปชป.)
45 นายจักรกฤษณ์ ทองศรี (ภท.)
46 นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล (พท.)
47 นายจักรัตน์ พ้ัวช่วย (พปชร.)
48 นายจาตุรนต์ ฉายแสง (พท.)
49 นายจำลอง ภูนวนทา (กธ)
50 นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ (พท.)
51 นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ (พท.)
52 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง (รทสช.)
53 นางสาวจิรัชยา สัพโส (พท.)
54 นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ปชน.)
55 นางสาวจิราพร สินธุไพร (พท.)
56 นายจีรเดช ศรีวิราช (กธ)
57 นายจุติ ไกรฤกษ์ (รทสช.)
58 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ปชป.)
59 นายจุลพงศ์ อยู่เกษ (ปชน.)
60 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พท.)
61 นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม (ปชน.)
62 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ (ภท.)
63 นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ (ปชน.)
64 นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ (พปชร.)
65 นายฉลาด ขามช่วง (พท.)
66 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ (ปชน.)
67 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง (พท.)
68 นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ (ปชน.)
69 นายเฉลิมพงศ์ แสงดี (ปชน.)
70 นางสาวชญาภา สินธุไพร (พท.)
71 นางสาวชนก จันทาทอง (พท.)
72 นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว (กธ)
73 นายชยพล สท้อนดี (ปชน.)
74 นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ (รทสช.)
75 นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง (ปชน.)
76 นายชลธานี เชื้อน้อย (ปชน.)
77 นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว (ปชน.)
78 นายชลน่าน ศรีแก้ว (พท.)
79 นายชวน หลีกภัย (ปชป.)
80 นายชวาล พลเมืองดี (ปชน.)
81 นายชัชวาล แพทยาไทย (ทสท)
82 นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง (ปชน.)
83 นายชัชวาลล์ คงอุดม (รทสช.)
84 นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ (พท.)
85 นายชัยชนะ เดชเดโช (ปชป.)
86 นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ (กธ)
87 นายชัยธวัช ตุลาธน
88 นายชัยมงคล ไชยรบ (พปชร.)
89 นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (รทสช.)
90 นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (ปชน.)
91 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ (ภท.)
92 นายชาตรี หล้าพรหม (ปชป.)
93 นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ (ปชน.)
94 นายชิษณุพงษ์ ตั้งเมธากุล (ปชน.)
95 นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ (ปชน.)
96 นางสาวชุติมา คชพันธ์ (ปชน.)
97 นายชูกัน กุลวงษา (ภท.)
98 นายชูชัย มุ่งเจริญพร (พท.)
99 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง (พท.)
100 นายชูศักดิ์ แม้นทิม (พท.)
101 นายชูศักดิ์ ศิรินิล (พท.)
102 นายเชตวัน  เตือประโคน (ปชน.)
103 นายเชวงศักดิ์  เร่งไพบูลย์วงษ์ (ภท.)
104 นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ (กธ.)
105 นายเชิงชาย  ชาลีรินทร์ (พท.)
106 นายโชติวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ (พปชร.)
107 นายไชยชนก  ชิดชอบ (ภท.)
108 นายไชยวัฒนา  ติณรัตน์ (พท.)
109 นายไชยา  พรหมา (พท.)
110 นายไชยามพวาน  มั่นเพียรจิตต์ (ทกน.)
111 นายซาการียา  สะอิ (ภท.)
112 นายซูการ์โน  มะทา (ปช.)
113 นายเซีย  จำปาทอง (ปชน.)
114 นางสาวญาณธิชา  บัวเผื่อน (ปชน.)
115 นางญาณีนาถ  เข็มนาค (ภท.)
116 นายฐากูร  ยะแสง (ปชน.)
117 นายฐิติกันต์  ฐิติพฤฒิกุล (ปชน.)
118 นางฐิติมา  ฉายแสง (พท.)
119 นายณกร  ชารีพันธ์ (ปชน.)
120 นายสุเทพ  อู่อ้น
121 นายณพล  เชยคำแหง (พท.)
122 นายณรงเดช  อุฬารกุล (ปชน.)
123 นายณัฏฐ์ชนน  ศรีก่อเกื้อ (ภท.)
124 นางสาวณัฐจิรา  อิ่มวิเศษ (พท.)
125 นายณัฐชา  บุญไชยอินสวัสดิ์ (ปชน.)
126 นายณัฐพงศ์  เปรมพูลสวัสดิ์ (ปชน.)
127 นายณัฐพงษ์  พิพัฒน์ไชยศิริ (ปชน.)
128 นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ (ปชน.)
129 นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์ (พท.)
130 นายณัฐพงษ์  สุมโนธรรม (ปชน.)
131 นายณัฐพล  โตวิจักษณ์ชัยกุล (ปชน.)
132 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม (ปชน.)
133 นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ (ชทพ.)
134 นายดนุพร  ปุณณกันต์ (พท.)
135 ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (รทสช.)
136 นายเดชอิศม์  ขาวทอง (ปชป.)
137 นายตรัยวรรธน์  อิ่มใจ (ปชน.)
138 นางสาวตรีนุช  เทียนทอง (พปชร.)
139 นางสาวตวงทิพย์  จินตะเวช (ภท.)
140 นายไตรเทพ  งามกมล (ภท.)
141 นายถนอมพงศ์  หลีกภัย (รทสช.)
142 นายถิรเดช  ตั้งมั่นก่อกิจ (ภท.)
143 นายทรงยศ  รามสูต (พท.)
144 นายชลัฐ  รัชกิจประการ (ภท.)
145 นายทรงศักดิ์  มุสิกอง (ปชป.)
146 นายทรงศักดิ์  ส่งเสริมอุดมชัย (พท.)
147 นายทวิวงศ์  โตทวิวงศ์ (ปชน.)
148 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง (ปช.)
149 นายทวี  สุระบาล (พปชร.)
150 นายทศพร  เสรีรักษ์ (พท.)
151 นายทินพล  ศรีธเรศ (พท.)
152 นางทิพา  ปวีณาเสถียร (ปชน.)
153 นางสาวทิสรัตน์  เลาหพล (ปชน.)
154 นายเทอดชาติ  ชัยพงษ์ (พท.)
155 นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร (ปชน.)
156 นางเทียบจุฑา  ขาวขำ (พท.)
157 นายธนกร  วังบุญคงชนะ (รทสช.)
158 เรืออากาศโท ธนเดช  เพ็งสุข (ปชน.)
159 นายธนพัฒน์  ศรีชนะ (ภท.)
160 นายธนยศ  ทิมสุวรรณ (ภท.)
161 นายธนา  กิจไพบูลย์ชัย (ภท.)
162 นายธนาธร  โล่ห์สุนทร (พท.)
163 นายธเนศ  เครือรัตน์ (พท.)
164 นายธรรมนัส  พรหมเผ่า (กธ.)
165 นายธัญธร  ธนินวัฒนาธร (ปชน.)
166 นางสาวธัญธารีย์  สันตพันธุ์ (พท.)
167 นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ (ปชน.)
168 นายธานินท์  นวลวัฒน์ (รทสช.)
169 นางธิวัลรัตน์  อังกินันทน์ (รทสช.)
170 นางสาวธิษะณา  ชุณหะวัณ (ปชน.)
171 นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ (พท.)
172 นายธีระชัย  แสนแก้ว (พท.)
173 นายธีรัจชัย  พันธุมาศ (ปชน.)
174 นายพงศธร  ศรเพชรนรินทร์ (ปชน.)
175 นายนนท์  ไพศาลลิ้มเจริญกิจ (ปชน.)
176 นายนพดล  ทิพยชล (ปชน.)
177 นายนพดล  ปัทมะ (พท.)
178 นายนพดล  มาตรศรี (ชพท.)
179 นายนพพล  เหลืองทองนารา (พท.)
180 นายนรเสฎฐ์  ศิริโรจนกุล (พท.)
181 นายนรากร  นาเมืองรักษ์ (พท.)
182 นายนรินทร์  คลังผา (ภท.)
183 นายนเรศ  ธำรงค์ทิพยคุณ (กธ.)
184 นายนิกร  โสมกลาง (พท.)
185 นายนิคม  บุญวิเศษ (พท.)
186 นางสาวนิตยา  มีศรี (ปชน.)
187 นายนิติพล  ผิวเหมาะ (ปชน.)
188 นายนิติศักดิ์  ธรรมเพชร (รทสช.)
189 นายนิพนธ์  คนขยัน (พท.)
190 นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล (พท.)
191 นางนุชนาถ  จารุวงษ์เสถียร (พท.)
192 นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย (ภท.)
193 นายบัญชา  เดชเจริญศิริกุล (กธ.)
194 นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน (ปชป.)
195 นายบุญแก้ว  สมวงศ์ (พท.)
196 นายบุญชัย  กิตติธาราทรัพย์ (พปชร.)
197 นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา (กธ.)
198 นายบุญเลิศ  แสงพันธุ์ (ปชน.)
199 นางสาวเบญจา  แสงจันทร์
200 นายปกรณ์  จีนาคำ (กธ.)
201 นายปกรณ์  มุ่งเจริญพร (ภท.)
202 นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล (ปชน.)
203 นายจเด็ศ  จันทรา (พท.)
204 นางปทิดา  ตันติรัตนานนท์ (ภท.)
205 นายปรเมษฐ์  จินา (รทสช.)
206 นายปะดิธ  สังขจาย (ภท.)
207 นายประภัตร  โพธสุธน (ชทพ.)
208 นางสาวประภา  เฮงไพบูลย์ (ภท.)
209 นางสาวประภาพร  ทองปากน้ำ (พท.)
210 นายประมวล  พงศ์ถาวราเดช (ปชป.)
211 นายประยุทธ์  ศิริพานิชย์ (พท.)
212 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พปชร.)
213 นางประวีณ์นุช  อินทปัญญา (พท.)
214 นายประสาท  ตันประเสริฐ (ชพน.)
215 นายประสิทธิ์  ปัทมผดุงศักดิ์ (ปชน.)
216 นางสาวละออง  ติยะไพรัช (พท.)
217 นายประเสริฐ  บุญเรือง (พท.)
218 นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ปชน.)
219 นางสาวปรัชญาวรรณ  ไชยสืบ (ปชน.)
220 นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย (พปชร.)
221 นายปรีดา  บุญเพลิง (กธ.)
222 นายปรีติ  เจริญศิลป์ (ปชน.)
223 นางสาวปวิตรา  จิตตกิจ (ปชน.)
224 นางปัญญารัตน์  นันทภูษิตานนท์ (ปชน.)
225 ปารมี  ไวจงเจริญ (ปชน.)
226 นายปารเมศ  วิทยารักษ์สรรค์ (ปชน.)
227 นายปิยชาติ  รุจิพรวศิน (ปชน.)
228 นายปิยรัฐ  จงเทพ (ปชน.)
229 นางสาวปิยะนุช  ยินดีสุข (พท.)
230 นางสาวปิยะรัฐชย์  ติยะไพรัช (พท.)
231 นางสาวผกามาศ  เจริญพันธ์ (ภท.)
232 นายไผ่  ลิกค์ (กธ.)
233 นายพงศ์พันธ์  ยอดเมืองเจริญ (ปชน.)
234 นายพงษ์มนู  ทองหนัก (รทสช.)
235 นายพชร  จันทรรวงทอง (พท.)
236 นายพนม  โพธิ์แก้ว (พท.)
237 นางสาวพนิดา  มงคลสวัสดิ์ (ปชน.)
238 นายพรชัย  ศรีสุริยันโยธิน (ภท.)
239 นายพรเทพ  พูนศรีธนากูล (พท.)
240 นายพรเทพ  ศิริโรจนกุล (พท.)
241 นางพรรณสิริ  กุลนาถศิริ (พท.)
242 นายพริษฐ์  วัชรสินธุ (พปชร.)
243 นายพลพีร์  สุวรรณฉวี (ภท.)
244 นายพลากร  พิมพะนิตย์ (พท.)
245 นายพัฒนา  สัพโส (พท.)
246 นายพันธ์ศักดิ์  บุญแทน (รทสช.)
247 นายพาณุวัฒณ์  สะสมทรัพย์ (ชทพ.)
248 นางพิชชารัตน์  เลาหพงศ์ชนะ (รทสช.)
249 นายพิชัย  แจ้งจรรยาวงศ์ (ปชน.)
250 นายพิชัย  ชมภูพล (ภท.)
251 นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน
252 นายพิทักษ์เดช  เดชเดโช (ปชป.)
253 นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์
254 นายพิบูลย์  รัชกิจประการ (ภท.)
255 นายพิพิธ  รัตนรักษ์ (รทสช.)
256 นางสาวพิมพ์กาญจน์  กีรติวิราปกรณ์ (ปชน.)
257 นางพิมพกาญจน์  พลสมัคร (ทร.)
258 นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธุ์ (พปชร.)
259 นางสาวพิมพ์พิชชา  ชัยศุภกิจเจริญ (พท.)
260 นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล (รทสช.)
261 นางสาวพิมพฤดา  ตันจรารักษ์ (ภท.)
262 นายขจิตร  ชัยนิคม (พท.)
263 นายพีระเดช  ศิริวันสาณฑ์ (ภท.)
264 นายอนุชา  บูรพชัยศรี (รทสช.)
265 นางสาวพุธิตา  ชัยอนันต์ (ปชน.)
266 นายพูนศักดิ์  จันทร์จำปี (ปชน.)
267 นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์ (กธ.)
268 นางสาวเพชรรัตน์  ใหม่ชมภู (ปชน.)
269 นายไพโรจน์  โล่ห์สุนทร (พท.)
270 นางสาวภคมน  หนุนอนันต์ (ปชน.)
271 นายภราดร  ปริศนานันทกุล (ภท.)
272 นายภัณฑิล  น่วมเจิม (ปชน.)
273 นายภัทรพงศ์  ภัทรประสิทธิ์ (ภท.)
274 นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ (ปชน.)
275 นางสาวภัสริน  รามวงศ์ (ปชน.)
276 นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข (กธ.)
277 นายภาควัต  ศรีสุรพล (พท.)
278 นายภาณุ  พรวัฒนา (พท.)
279 นายภูมินทร์  ลีธีระประเสริฐ (พท.)
280 นายภูมิพัฒน์  พชรทรัพย์ (พท.)
281 นายภูริวรรธก์  ใจสำราญ (ปชน.)
282 นายมณเฑียร  สงฆ์ประชา (ภท.)
283 นางมนพร  เจริญศรี (พท.)
284 นายมนัสนันท์  หลีนวรัตน์ (พท.)
285 นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช (ภท.)
286 นายมานพ  คีรีภูวดล (ปชน.)
287 นายมานพ  ศรีผึ้ง (ภท.)
288 นายก้องเกียรติ  เกตุสมบัติ (กธ.)
289 นายยศวัฒน์  มาไพศาลสิน (ภท.)
290 นายยอดชาย  พึ่งพร (ปชน.)
291 ว่าที่ร้อยโท ยุทธการ  รัตนมาศ (ปชป.)
292 นายยูนัยดี  วาบา (ปชป.)
293 นายรชตะ  ด่านกุล (พท.)
294 นางสาวรภัสสรณ์  นิยะโมสถ (ปชน.)
295 นายร่มธรรม  ขำนุรักษ์ (ปชป.)
296 นายรวี  เล็กอุทัย (พท.)
297 นายรอมฎอน  ปันจอร์ (ปชน.)
298 นางสาวรักชนก  ศรีนอก (ปชน.)
299 นายรังสรรค์  มณีรัตน์ (พท.)
300 นายรังสิกร  ทิมาตฤกะ (ภท.)
301 นายรังสิมันต์ โรม (ปชน.)
302 นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ (ปชน.)
303 นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ (ปชน.)
304 นางรัชนี  พลซื่อ (กธ.)
305 นายรัฐ  คลังแสง (พท.)
306 นายราชิต  สุดพุ่ม (ปชป.)
307 นางรำพูล  ตันติวณิชชานนท์ (ทสท.)
308 นายรุ่งโรจน์  ทองศรี (ภท.)
309 นายเรืองวิทย์  คูณวัฒนาพงษ์ (ภท.)
310 นายฤกษ์  อยู่ดี (ภท.)
311 นายลัทธชัย  โชคชัยวัฒนากร (ภท.)
312 นายล้ำเลิศ  พัวพัฒนโชติ (ภท.)
313 นายธนพงศ์  ธนเดชากุล (พท.)
314 นายเลาฟั้ง  บัณฑิตเทอดสกุล (ปชน.)
315 นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล (พท.)
316 นางสาววชิราภรณ์  กาญจนะ (รทสช.)
317 นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร (พปชร.)
318 นายวรท  ศิริรักษ์ (ปชน.)
319 นายวรภพ  วิริยะโรจน์ (ปชน.)
320 นายอรัญ  พันธุมจินดา (ชพน.)
321 นางสาววรรณวิภา  ไม้สน (ปชน.)
322 นางสาววรรณิดา  นพสิทธิ์ (ปชน.)
323 นายวรวงศ์  วรปัญญา (พท.)
324 นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล (พท.)
325 ผศ.วรวิทย์  บารู (ปช.)
326 นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์ (ภท.)
327 นายวรสิทธิ์  กัลป์ตินันท์ (พท.)
328 นายวรายุทธ  ทองสุข (ปชน.)
329 นายวราวุธ  ศิลปอาชา (ชทพ.)
330 นายวัชรพงศ์  คูวิจิตรสุวรรณ (ภท.)
331 นายวัชระ  ยาวอหะซัน (รทสช.)
332 นายวัชระพล  ขาวขำ (พท.)
333 นายวันนิวัติ  สมบูรณ์ (พท.)
334 นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์ (พปชร.)
335 นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา (ปช.)
336 นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง (ปชน.)
337 นายวารุจ  ศิริวัฒน์ (พท.)
338 นายวิชัย  สุดสวาสดิ์ (รทสช.)
339 นายวิทยา  แก้วภราดัย (รทสช.)
340 นายวิทวัส  ติชะวาณิชย์ (ปชน.)
341 นายวิทวิสิทธิ์  ปันสวนปลูก (ปชน.)
342 นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์ (ภท.)
343 นางสาววิภาณี  ภูคำวงศ์ (พท.)
344 นายวิรัช  พิมพะนิตย์ (พท.)
345 นายวิริยะ  ทองผา (พปชร.)
346 พล.ต.ท.วิโรจน์  เปาอินทร์ (พท.)
347 นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร (ปชน.)
348 นางสาววิลดา  อินฉัตร (พท.)
349 นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน์ (พท.)
350 นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ (พท.)
351 นายวีรนันท์  ฮวดศรี (ปชน.)
352 นายวีรภัทร  คันธะ (ปชน.)
353 นายวีรวุธ  รักเที่ยง (ปชน.)
354 นายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ (พท.)
355 นายวุฒินันท์  บุญชู (ปชน.)
356 นายวุฒิพงศ์  ทองเหลา (ชพน.)
357 นายวุฒิพงษ์  นามบุตร (ปชป.)
358 นางสาวศนิวาร  บัวบาน (ปชน.)
359 นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ (พท.)
360 นางสาวศรีโสภา  โกฏคำลือ (พท.)
361 นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ (ปชน.)
362 นายศักดิ์  ซารัมย์ (ภท.)
363 นายศักดิ์ชาย  ตันเจริญ (พท.)
364 นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ (พท.)
365 นายศักดินัย  นุ่มหนู (ปชน.)
366 นางนันทนา  สงฆ์ประชา (ภท.)
367 นายศักดิ์สิทธิ์  ขาวทอง (ปชป.)
368 นายศาสตรา  ศรีปาน (รทสช.)
369 นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ (พท.)
370 นายศิรสิทธิ์  สงนุ้ย (ปชน.)
371 นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล (ปชน.)
372 นายศิริโรจน์  ธนิกกุล (ปชน.)
373 นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ (ภท.)
374 นายศิวะ  พงศ์ธีระดุลย์ (พท.)
375 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ (ปชน.)
376 นายศุภโชค  ศรีสุขจร (ชทพ.)
377 นายศุภโชติ  ไชยสัจ (ปชน.)
378 นายศุภณัฐ  มีนชัยนันท์ (ปชน.)
379 นายศุภปกรณ์  กิตยาธิคุณ (ปชน.)
380 นายษฐา  ขาวขำ (ภท.)
381 นายสกล  สุนทรวาณิชย์กิจ (ปชน.)
382 นางสาวสกุณา  สาระนันท์ (พท.)
383 นางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อุปถัมภ์ชัย (พท.)
384 นายสนอง  เทพอักษรณรงค์ (ภท.)
385 นายสมเกียรติ  ตันดิลกตระกูล (พท.)
386 นายสมเจตน์  แสงเจริญรัตน์ (พท.)
387 ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ  เตชถาวรเจริญ (ปชน.)
388 นายสมดุลย์  อุตเจริญ (ปชน.)
389 นายสมบัติ  ยะสินธุ์ (ปชป.)
390 นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ (พท.)
391 นายสมมุติ  เบ็ญจลักษณ์ (ปช.)
392 นายสมยศ  พลายด้วง (ปชป.)
393 ร.ศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร์ (พท.)
394 นายสมศักดิ์  บุญประชม (ทร.)
395 นายสยาม  เพ็งทอง (ภท.)
396 นายสยาม  หัตถสงเคราะห์ (พท.)
397 นายสรชัด  สุจิตต์ (ชทพ.)
398 นายสรพัช  ศรีปราชญ์ (ปชน.)
399 นายสรรพภัญญู  ศิริไปล์ (พท.)
400 นายสรรเพชญ  บุญญามณี (ปชป.)
401 นายสรวงศ์  เทียนทอง (พท.)
402 นายสรวีย์  ศุภปณิตา (ปชน.)
403 นางสาวสรัสนันท์  อรรณนพพร (พท.)
404 นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง (ภท.)
405 นายสฤษดิ์  บุตรเนียร (ภท.)
406 นางสว่างจิตต์  เลาหะโรจนพันธ์ (ปชน.)
407 นายสหัสวัต  คุ้มคง (ปชน.)
408 นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ (กธ)
409 นายสังคม  แดงโชติ (ภท.)
410 นายสัญญา  นิลสุพรรณ (รทสช.)
411  นายสันต์  แซ่ตั้ง (รทสช.)
412 นายสัมพันธ์  มะยูโซ๊ะ (กธ)
413 นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย์ (ภท.)
414 นายสาธิต  ทวีผล (ปชน.)
415 นายสาเหะมูหามัด  อัลอิดรุส (ปช.)
416 นายสิงหภณ  ดีนาง (พท.)
417 นายสิทธิชัย  หล่อประสงค์สุข (พท.)
418 นายสิทธิพล  วิบูลย์ธนากุล (ปชน.)
419 พันโท สินธพ  แก้วพิจิตร (รทสช.)
420 นายสิริน  สงวนสิน (ปชน.)
421 นางสาวสิริลภัส  กองตระการ (ปชน.)
422 นางสุขสมรวย  วันทนียกุล (ภท.)
423 นายสุชาติ  ชมกลิ่น (รทสช.)
424 นายเอกพร  รักความสุข (พท.)
425 นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพิพิธ (ปชป.)
426 นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ (ทสท)
427 นางสาวสุดารัตน์  พิทักษ์พรพัลลภ (พท.)
428 นายก่อแก้ว  พิกุลทอง (พท.)
429 นายสุทธิชัย  จรูญเนตร (ภท.)
430 นายสุทิน  คลังแสง (พท.)
431 นายสุธรรม  จริตงาม (พปชร.)
432 นายสุธรรม  แสงประทุม (พท.)
433 นายสุพล  จุลใส (รทสช.)
434 นางสุพัชรี  ธรรมเพชร (ปชป.)
435 นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู (รทสช.)
436 นายสุภกร  ตันติไพบูลย์ธนะ (ปชน.)
437 นางสาวสุภาพร  กำเนิดผล (ปชป.)
438 นางสุภาพร  สลับศรี (ทสท.)
439 นายสุรเกียรติ  เทียนทอง (พท.)
440 นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์ (พท.)
441 นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ (ปชน.)
442 นายสุรทิน  พิจารณ์ (ปธม.)
443 นายสุรพจน์  เตาะเจริญสุข (พท.)
444 พล.ต.ต.สุรพล  บุญมา (พท.)
445 นายสุรพันธ์  ไวยากรณ์ (ปชน.)
446 ร.ศ.สุรวาท  ทองบุ (ปชน.)
447 นายสุรศักดิ์  พันธ์เจริญวรกุล (ภท.)
448 พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่ (ปชป.)
449 นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย (พท.)
450 นายสุไลมาน  บือแนปีแน (ปช.)
451 นางอรอุมา  บุญศิริ (ภท.)
452 นายเสมอกัน  เที่ยงธรรม (ชทพ.)
453 นายมังกร  ยนต์ตระกูล (สร.)
454 นายโสภณ  ซารัมย์ (ภท.)
455 นางหทัยรัตน์  เพชรพนมพร (พท.)
456 นายหรั่ง  ธุระพล (ทสท.)
457 นายองค์การ  ชัยบุตร (ปชน.)
458 นายองอาจ  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ภท.)
459 นายองอาจ  วงษ์ประยูร (กธ.)
460 นายอดิพงษ์  ฐิติพิทยา (ภท.)
461 นายอดิศร  เพียงเกษ (พท.)
462 นายอดิศักดิ์  แก้วมุงคุณทรัพย์ (ทสท.)
463 นายอนันต์  ปรีดาสุทธิจิตต์ (พท.)
464 นายอนันต์  ผลอำนวย (พปชร.)
465 นายอนุชา  นาคาศัย (รทสช.)
466 นายอนุชา  สะสมทรัพย์ (ชทพ.)
467 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล (ภท.)
468 นายอนุรักษ์  จุรีมาศ (ชทพ.)
469 นายอนุรัตน์  ตันบรรจง (กธ.)
470 นายอนุสรณ์  แก้ววิเชียร (ปชน.)
471 นายอนุสรณ์  เอี่ยมสะอาด (พท.)
472 นายอภิชา  เลิศพชรกมล (พท.)
473 จ่าอากาศเอก อภิชาติ  แก้วโกศล (รทสช.)
474 นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย (พท.)
475 นายอภิชาติ  ศิริสุนทร
476 นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล (ปชน.)
477 นายอมรเทพ  สมหมาย (พท.)ถึงแก่อนิจกรรม
478 ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ  จันตาเรือง (ปชน.)
479 นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร (กธ)
480 นายอรรถพล  ไตรศรี (ภน.)
481 นายอรรถพล  วงษ์ประยูร (พท.)
482 นายอลงกต  มณีกาศ (ภท.)
483 นางอวยพรศรี  เชาวลิต (ปชป.)
484 นายอัคร  ทองใจสด (พปชร.)
485 นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ (รทสช.)
486 นายอัครนันท์  กัณณ์กิตตินันท์ (พท.)
487 นายอัครแสนคีรี  โล่ห์วีระ (กธ)
488 นายอับดุลอายี  สาแม็ง (ปช.)
489 นายอาทิตย์  หวังศุภกิจโกศล (พท.)
490 นายอานุภาพ  ลิขิตอำนวยชัย (ปชน.)
491 นายอามินทร์  มะยูโซ๊ะ (กธ)
492 นายอาสพลธ์  สรรณ์ไตรภพ (ภท.)
493 นายอำนาจ  วิลาวัลย์ (ภท.)
494 นายอิทธิพล  ชลธราศิริ (ปชน.)
495 นายเอกธนัช  อินทร์รอด (พท.)
496 นายเอกนัฏ  พร้อมพันธุ์ (รทสช.)
497 นายเอกราช  ช่างเหลา (กธ) หยุดปฏิบัติหน้าที่
498 นายเอกราช  อุดมอำนวย (ปชน.)
499 นางสาวแอนศิริ  วลัยกนก (ปชน.)
500 นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย (พท.)
รวม

 

