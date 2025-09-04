อนุทิน บอกมั่ว โผครม.หนู 1 ว่าไปเรื่อยนั่งนายกฯควบมท. ลั่นตัวหัวหน้ายังไม่ได้เลย

‘อนุทิน’ บอกมั่ว จัดโผ ครม. ชี้พูดไปเรื่อยสะพัดนั่งควบ มท. ระบุ 5 ก.ย.ไม่มีไหว้เสริมความเป็นมงคล เหตุไหว้พ่อแม่แล้ว
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 4 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางเข้ามาที่อาคารรัฐสภา พร้อมกับแซวผู้สื่อข่าวว่า “หูย สัมภาษณ์วันละ 10 รอบ”
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอนุทินกล่าวว่า มั่ว ยังไม่ได้คุยอะไรเลย
ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีควบกระทรวงมหาดไทยนั้น นายอนุทินกล่าวว่า ว่าไปเรื่อย
เมื่อถามว่า มีการจัดโผคร่าวๆ แล้วหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า “ยังครับ ยัง ตัวหัวหน้ายังไม่ได้เลย ไม่มีครับ”
เมื่อถามว่า ในวันที่ 5 กันยายน จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนหรือไม่นั้น นายอนุทินหัวเราะพร้อมกล่าวว่า “ไหว้พ่อไหว้แม่ไปแล้ว” พร้อมกับชี้นิ้วให้กดปิดลิฟต์