สภาฯเถียงวุ่น ยังโหวตนายกฯไม่ได้ เพื่อไทยค้านภูมิใจไทย ไม่ยอมให้เลื่อนวาระ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ การเข้าสู่ระเบียบวาระ นายวัชรพล ขาวขำ ส.ส. พรรคเพื่อไทย ลุกไม่เห็นด้วยที่นำระเบียบวาระดังกล่าวเลือกนายกฯ อย่างที่ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย เสนอ เนื่องจาก เป็นเรื่องที่สำคัญจึงต้องมีเวลาให้สมาชิกได้ตัดสินใจ
จากนั้นประธานสภาฯ ได้เรียกให้สมาชิกโหวตว่า จะเห็นด้วยให้เลื่อนระเบียบวาระ หรือจะให้พิจารณาตามระเบียบวาระ แต่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นเสนอว่าจำเป็นต้องให้มีสมาชิกได้อภิปรายหารือถึงการเลื่อนวาระ ก่อนที่จะหลุดพูดว่า “ทางฝ่ายค้าน” เป็นฝั่งนี้มี ส.ส. เตรียมความพร้อมอภิปรายณญัตติของนายวัชรพล ขาวขำ ซึ่งมี ส.ส.หลายคน ขึ้นมาสนับสนุนความเห็นของนายจุลพันธ์
เช่นเดียวกับฟากพรรคภูมิใจไทย ก็ลุกขึ้นมาสนับสนันให้เลื่อนญัตติให้โหวตนายกฯคนที่ 32 โดยเร็ว