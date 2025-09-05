ด่วน! อนุทิน ได้เสียงท่วมท้น มติสภาโหวตฉลุย นายกฯ คนที่ 32 มีชื่อ เฉลิม หนุนด้วย

อนุทิน ได้เสียงท่วมท้น มติสภาโหวตฉลุย นายกฯ คนที่ 32 มีชื่อ เฉลิม อยู่บำรุง หนุนด้วย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระ ตามมติที่ประชุม โดย นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคภูมิใจไทย ขณะที่ นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย โดยเวลา 14.57 น. ที่ประชุมได้เริ่มขานชื่อเรียงตามตัวอักษรว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่ลงคะแนน
เวลา 15.50 น. ผลการลงมติแบบขานชื่อล่าสุด นายอนุทิน มีเสียงเกิน 247 เสียง ถือว่าได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิก ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว
ทั้งนี้ หลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้น นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ประกาศผลการลงคะแนน โดย นายอนุทิน ได้รับเสียงเห็นชอบ 311 เสียง ขณะที่ นายชัยเกษม ได้ เสียงเห็นชอบ 152 มีสมาชิก งดออกเสียง 27 จากสมาชิกทั้งหมด 490 คน จึงถือว่านายอนุทิน ได้รับความเห็นชอบ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
สำหรับผลการลงมติที่น่าสนใจ อาทิ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โหวตสวนมติพรรค สนับสนุนให้นายอนุทินเป็นนายกฯ
