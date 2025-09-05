ร่มธรรม แจง โหวต อนุทิน นั่งนายกฯ ชี้ ประเทศมีปัญหาต้องเร่งแก้ไข จำเป็นต้องมีรบ.ยุคเปลี่ยนผ่าน

ร่มธรรม แจง ปมโหวต อนุทิน นั่งนายกฯ ชี้ ประเทศมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข จำเป็นต้องมีรบ.ยุคเปลี่ยนผ่าน แก้รธน.ก่อนยุบสภา ยันเป็นการตัดสินใจส่วนตัวพร้อมรับผลที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 32 ที่เสียงส่วนใหญ่มีมติเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
ล่าสุด ภายหลังการโหวต นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง เขต 3 พรรคประชาธิปตย์ ที่โหวตหนุนนายอนุทิน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลใหม่แล้วครับ ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เร่งจัดทำประชามติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น และเร่งเดินหน้ายุบสภาคืนอำนาจประชาชนตามสัญญา
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 สภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ) ซึ่งได้มีการเสนอชื่อบุคคลหรือแคนดิเดตจากสองพรรคการเมือง คือพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย
ผมขอเรียนกับพี่น้องว่าผมไม่สามารถสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยได้ ด้วยความผิดพลาดในการบริหารประเทศจากกรณีคลิปเสียง ซึ่งได้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายจากพี่น้องประชาชน และผมเองได้เคยให้ความเห็นไปว่านายกรัฐมนตรีควรออกมารับผิดชอบเพื่อให้ประเทศได้เดินไปข้างหน้า
โดยจากปัญหาเร่งด่วนของประเทศที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง และปัญหาชายแดน วันนี้เราจึงจำเป็นต้องมีรัฐบาลมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเร็วที่สุด และผมสนับสนุนแนวทางและเงื่อนไขที่พรรคประชาชนเสนอ คือการเดินหน้าสู่การยุบสภา เพื่อคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุด และอีกประการคือผมสนับสนุนการเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ทำให้เกิดข้อกังขาอยู่ในขณะนี้ ไปจนถึงการขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารประเทศ โดยต้องเร่งการทำประชามติ และการให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ในประเด็นการยุบสภานั้น ก่อนหน้านี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภา และส่งให้สำนักงานองคมนตรีพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา แต่ภายหลังถูกแจ้งกลับมาว่ายังมีประเด็นข้อกฎหมายที่ยังเป็นที่โต้แย้งและยังไม่เป็นข้อยุติในเรื่องอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีว่าสามารถดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ จึงยังไม่เห็นสมควรนำร่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นทูลเกล้าฯในเวลานี้
ดังนั้น เพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมือง การเลือกนายกฯในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 จึงมีความจำเป็นเพื่อเลือกให้มีนายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะนำไปสู่การยุบสภาได้ตามกฎหมาย รวมถึงการมีรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเดินหน้ากระบวนการจัดทำประชามติเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไป
ซึ่งจากการสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของผม และจากการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้ว ผมจึงไม่สามารถสนับสนุนแคนดิเดตนายกฯจากพรรคเพื่อไทยได้ และด้วยสถานการณ์ที่มีความจำเป็นเช่นนี้ ผมจึงขอใช้เอกสิทธิ์ของผมตามความจำเป็นที่ได้เรียนมาข้างต้นในการโหวตให้แคนดิเดตจากพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรี และขอย้ำอีกครั้งว่าการโหวตในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่าผมเห็นด้วยในหลักการที่เราจำเป็นต้องมีรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่านที่จะนำไปสู่การยุบสภาได้ตามกฎหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าของประชาชน และการเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยและยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้น
ผมขอยืนยันว่าการโหวตในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจส่วนตัว โดยผมจะขอทำหน้าที่ในฐานะ ส.ส. เพื่อตรวจสอบและติดตามการทำงานของรัฐบาล รวมถึงตรวจสอบคดีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นต่อไป และไม่ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ผมขอน้อมรับความคิดเห็นและจะรับผิดชอบจากการตัดสินใจครั้งนี้
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณพรรคและพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ให้โอกาสผมเข้ามาทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาเป็นผู้แทนของท่าน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้พยายามทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และจะทำเช่นนั้นต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน
ร่มธรรม ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์