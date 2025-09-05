โผทหารคลอดวันโหวตนายกฯ ตท.24-26 แทคทีมคุมมั่นคง-เปิดชื่อแม่ทัพ 4 ภาค 

โผทหารคลอด วันโหวตนายกฯ ตท.24-26 แทคทีม คุมความมั่นคง ด้าน ‘ผบ.ทบ.’ กระชับอำนาจเบ็ดเสร็จ ดันเพื่อนเข้าไลน์ 5 เสือจัดแถวหน่วยรบ รับศึกชายแดนรอบทิศ ฮือฮา ‘มทภ.4’
เมื่อวันที่ 5 กันยายน เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 862 นาย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อในตำแหน่งสำคัญเป็นไปตามความคาดหมาย และเป็นที่น่าสังเกตถึงการวางตัว “ผบ.เหล่าทัพ” ชุดใหม่ ผ่านการวางไลน์เตรียมทหาร (ตท.) รุ่นที่ 24 และ ตท. 26 เพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หวังให้เกิดเอกภาพการทำงาน ท่ามกลางความไม่แน่นอนสถานการณ์ทางการเมือง
ภายหลังสภามีมติโหวตเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯคนที่ 32 ของไทย ภายใต้เงื่อนไขเป็นนายกฯ 4 เดือน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ (ตท.24) รองปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อนรุ่นเดียวกับ พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ (ตท.24) ปลัดกระทรวงกลาโหม ที่เกษียณอายุราชการ ขึ้นเป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
พล.อ.ศรันย์ เพชรานนท์ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.วสุ เจียมสุข (ตท.25) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(ผช.ผบ.ทบ.) โยกมาเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.ณัฏฐพล เดี่ยววานิช (ตท.25) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.) แคนดิเดตชิง ผู้บัญชาการทหารเรือ โยกมาเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.อ.สุชาติ เทพรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศเป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
สำหรับ กองบัญชาการกองทัพ พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ (ตท.24) รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด(รองผบ.ทสส.) เพื่อนร่วมรุ่น พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.ทสส. ขึ้นเป็น ผบ.ทสส.
พล.อ.นพดล ปิ่นทอง (ตท.25) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ไพบูลย์ วรวรรณปรีชา (ตท.24)รองเสนาธิการทหาร(รองเสธ.ทหาร) เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.ร.อ.วิจิตต ศรีรุ่งเรือง (ตท.25) ผู้ช่วย ผบ.ทร. เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.อ.เสกสัณน์ ไชยมาตย์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ชิดชนก นุชฉายา (ตท.26) หัวหน้าสำนักงานฝ่ายเสธ.ประจำ ผบ.ทสส. เป็น เสนาธิการทหาร(เสธ.ทหาร)
พล.ท.ศราวุธ จันทร์พุ่ม (ตท.24) รองผบ.นทพ. ขึ้นเป็น ผบ.นทพ. และ พล.ท.สุเมธ พรหมตรุษ (ตท.28) ผบ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล(ผบ.ศตก.) ขึ้นเป็น ผบ.ศูนย์รักาาความปลอดภัย (ศรภ.)
สำหรับกองทัพบก พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ (ตท.26) ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)
ขยับ พล.อ.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ (ตท.26) ผู้ช่วย ผบ.ทบ. ขึ้นเป็น รอง ผบ.ทบ.
พร้อมดึงทีมงานมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เข้าไลน์ 5 เสือ พล.ท.ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ (ตท.26) ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.อมฤต บุญสุยา (ตท.27) แม่ทัพภาคที่ 1(มทภ.1) เป็น ผู้ช่วยผบ.ทบ. เพื่อชิง ผบ.ทบ.ในอีก 2 ปีข้างหน้า
ส่วน พล.ท.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ (ตท.26) รองเสธ.ทบ. ผู้มีบทบาทปรับปรุงแผนจักรพงษ์ภูวนารถสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ขึ้นเป็น เสธ.ทบ.คู่ใจ คุมกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และโยก พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ มทภ.4 เป็นที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. (พล.อ.)
และที่ฮือฮาคือการจัดแถวหน่วยรบคุมชายแดนยกชุด 4 กองทัพภาค พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ (ตท.28) แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นเป็น มทภ. 1 พล.ต.วีระยุทธ รักศิลป์ (ตท.26) รอง มทภ.2 ขึ้นเป็น มทภ.2 ส่วน ‘พล.ต.วรเทพ บุญญะ (ตท.26) รอง มทภ.3 ขยับเป็น มทภ.3 ส่ง พล.ต.นรธิป โพยนอก (ตท.26) รอง มทภ.2 ข้ามห้วย เป็น มทภ.4 และ ขยับ พล.ต.อดุลย์ จันทร์มา (ตท.26) รอง ผบ.นสศ. ขึ้นเป็น ผบ.นสศ.
นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งที่น่าสนใจ พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง (ตท.26) รองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสาระนิเทศ สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และอดีตโฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสาระนิเทศ สำนักงานปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก พล.ต.วินธัย สุวารี (ตท.30) ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก และโฆษกกองทัพบก เป็นเลขานุการกองทัพบ
กองทัพเรือ (ทร.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ (ตท.24) เสนาธิการทหารเรือ (เสธ.ทร.) เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช (ตท.25) ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็นรอง ผบ.ทร. พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล (ตท.26) ผบ.ทรภ.2 เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ท.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล (ตท.27) รอง เสธ.ทร. ขึ้นเป็น เสธ.ทร. และ พล.ร.ท.กรวิทย์ ฉายะรถี เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ(ผบ.กร.)
กองทัพอากาศ (ทอ.) พล.อ.อ.เสกสรร คันธา (ตท.26) ผู้ช่วย ผบ.ทอ.เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ไวพจน์ เกิงฝาก (ตท.25) ผบ.กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (ผบ.คปอ.) เป็น รอง ผบ.ทอ. ‘บิ๊กแปง’ พล.อ.อ.สรรพชัย ศิลานิล (ตท.25) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ พล.อ.อ.วชิระพล เมืองน้อย (ตท.27) เสนาธิการทหารอากาศ (เสธ.ทอ.) เป็น ผู้ช่วยผบ.ทอ. พล.อ.ท.ประภาส สอนใจดี (ตท.26) รองเสธ.ทอ.และโฆษกกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทอ. และ พล.อ.ท.อนุรักษ์ รมณารักษ์ (ตท.28) รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็น เสธ.ทอ. และพล.อ.ท.ระวิน ถนอมสิงห์ (ตท.26) เสธ.คปอ. ขึ้นเป็น ผบ.คปอ.
