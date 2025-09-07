ธรรมนัส วืดกห.1 กลับนั่งเกษตร กล้าธรรมเขย่าอีก อรรถกร ขยับไปท่องเที่ยว

กล้าธรรม โยก ‘อรรถกร’ นั่งท่องเที่ยว ส่วน ‘ธรรมนัส’ คุมเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด พรรคภูมิใจไทย ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ในส่วนวนของ พรรคกล้าธรรม มีการปรับเปลี่ยนในบางตำแหน่ง หลังจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ที่ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โควต้าพรรคกล้าธรรมจึงจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในส่วนของ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา
โดยโยก นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ไปเป็น รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ตัวเองเคยกำกับดูแลมาก่อน
ส่วน นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็น รมว.ศึกษาธิการ นายอัครา พรหมเผ่า เป็น รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไผ่ ลิกค์ และ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี เป็น รมช.ศึกษาธิการ