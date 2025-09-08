ธีรัตถ์ แจ้งผู้ชมNBT ‘คำ ผกา’ ขอหยุดจัดรายการดัง หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
จากกรณี คำ ผกา หรือ ลักขณา ปันวิชัย คอลัมนิสต์และพิธีกร พร้อมด้วย 2 อดีตพิธีกรของสื่อช่องดัง จัดรายการในหัวข้อ “3 ปี นายกฯ 3 คน ลุ้นยุบสภาใน 4 เดือน | โหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 32” ทางยูทูบ วิพากษ์วิจารณ์มติพรรคประชาชนโหวตสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32
ทั้งนี้ ในการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกฯวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา เมื่อถึงลำดับของ น.ส.สิริลภัส กองตระการ หรือ หมิว ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ที่โหวตให้นายอนุทิน คำ ผกา ได้กล่าวย้ำๆ ว่า “อีหมิว อีหมิว อีหมิวซึมเศร้า อีหมิวซึมเศร้า โหวตอีหนูเว้ย”
ก่อนที่ น.ส.สิริลภัส ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าว ว่า ค่ะ เป็นซึมเศร้าและรักษาอยู่ค่ะ พรรคเพื่อไทย และอดีตนายกฯที่แขกชื่นชม เขายังมีมติ ครม.ออกมา เรื่องกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มี Mind month ไม่รู้ว่าแขกรู้รึป่าว คนเขาร่วมรณรงค์กันแทบตายว่าอย่าตีตรา อย่าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่น พยายามที่จะยกระดับระบบสุขภาพจิตให้ดีขึ้น
อ่านข่าว – หมิว สิริลภัส รับเป็นซึมเศร้า หลังพิธีกรดังเรียก ขออย่าตีตราคนป่วย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธีรัตถ์ รัตนเสวี เปิดเผยในรายการ “คุยคลายข่าว” NBT เช้าวันที่ 8 กันยายน ว่า เนื่องจากมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ ในเรื่องการจัดรายการผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้ คุณลักขณา ปันวิชัย หรือ ‘คำ ผกา’ ขอหยุดจัดรายการคุยคลายข่าวเป็นการชั่วคราว