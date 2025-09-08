อนุทิน ทาบทามเอง ศุภจี ผู้บริหาร ดุสิตธานี ตอบรับ นั่ง รมว.พาณิชย์ โควต้าคนนอก

“อนุทิน” ทาบทามเอง “ศุภจี” ตอบรับ นั่ง รมว.พาณิชย์
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบกรณี โผคณะรัฐมนตรีล่าสุด โดยรายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีชื่อของ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด มาดำรงตำแหน่ง
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทาบทามมาดำรงตำแหน่งด้วยตัวเอง โดยนางศุภจีได้ตอบรับมาดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ แล้ว ซึ่งนายอนุทินจะแถลงถึงความชัดเจนในตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ด้วยตัวเองอีกครั้ง
เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ มากมาย เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารไอบีเอ็ม เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทในประเทศไทย ต่อมาเธอเป็นผู้จัดการทั่วไปของแผนกบริการเทคโนโลยีระดับโลกของไอบีเอ็มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และย้ายไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยคม คร่ำหวอดในวงการไอทีมากว่า 30 ปี
ก่อนจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซีอีโอนอกครอบครัว คนแรกของกลุ่มดุสิตธานี ผู้อยู่เบื้องหลัง เมกะโปรเจ็กต์ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค
