เปิดประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ จากผู้บริหารเครือดุสิตธานี ก้าวสู่ ว่าที่รมว.พาณิชย์

เปิดประวัติ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ จากผู้บริหารเครือดุสิตธานี ก้าวสู่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เรียกได้ว่า มีเสียงWoW สร้างความเซอร์ไพรส์ เกิดขึ้นทันที เมื่อกระแสข่าว รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คนที่ 32 ได้ทาบทาม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเป็นที่ยืนยันว่า นางศุภจี ตอบรับการเจรจาแล้ว
โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทาบทามมาดำรงตำแหน่งด้วยตัวเอง โดยนางศุภจี ได้ตอบรับมาดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ แล้ว ซึ่งนายอนุทิน จะแถลงถึงความชัดเจนในตำแหน่งรมว.พาณิชย์ ด้วยตัวเองอีกครั้ง
สำหรับประวัติของ “แต๋ม ศุภจี สุธรรมพันธุ์”
การศึกษา
ปริญญาตรี: สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการเงินและการบัญชีต่างประเทศ, มหาวิทยาลัย Northrop รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน เคยร่วมนำทีมบริหารที่ IBM กว่า 20 ปี เป็นผู้หญิงคนแรกในไทยที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (General Manager) ก่อนจะบริหารงานระดับภูมิภาค (Asia-Pacific)
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันชั้นนำมากมาย
เช่น Director Certification Program รุ่น 89/2007 Advanced Audit Committee Program รุ่น 23/2016 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 16/2556 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 19 วิทยาลัยการยุติธรรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 1
เป็นที่รู้จักในแวดวงธุรกิจจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารในหลายองค์กรสำคัญ อาทิ อดีตผู้จัดการทั่วไป IBM ASEAN ในกลุ่มธุรกิจบริการเทคโนโลยีระดับโลก เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทในประเทศไทย ทำงานกับ IBM มายาวนานกว่า 20 ปี เป็นบทพิสูจน์ถึงความสามารถในการบริหารงานในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง
ปี 2554
ก้าวสู่การเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านดาวเทียมของประเทศ และนำพาองค์กรฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนไปสู่ความมั่นคงทางธุรกิจ
ปี 2559
เข้ารับตำแหน่ง Group CEO ของ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้นำในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวของไทย ถือเป็นผู้ผลักดันแผน “Repositioning Dusit” เพื่อยกระดับแบรนด์ให้ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลมากขึ้น
อีกทั้ง ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการใหญ่ระดับหมื่นล้านบาทอย่าง Dusit Central Park ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ผสมผสานที่โดดเด่นของกรุงเทพฯ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวและความยั่งยืนควบคู่กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ
บทบาทปัจจุบันในภาคธุรกิจ แม้จะอยู่ในแวดวงเอกชนมาอย่างยาวนาน มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในหลายมิติ
ปัจจุบันเป็นกรรมการในหลายบริษัท เช่น บริษัท ดุสิต เอสเตท จำกัด (2567–ปัจจุบัน) , บริษัท บองชู / พอร์ต รอยัล / BAKEIP Limited / Baujour International (2565–ปัจจุบัน) , บริษัท บองชูร์ เบเกอรี่ เอเชีย และ บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
นอกจากนี้ยังเคยเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกสิกรไทย, กรรมการใน SCG Packaging และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน “50 Over 50: Asia 2024” จาก Forbes Asia และ Power Businesswoman 2023 ซึ่งแสดงถึงการเป็นผู้นำหญิงที่มีอิทธิพลในวงการธุรกิจของเอเชีย