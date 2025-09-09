นิพนธ์ หนีบซองเอกสารเข้าภท. ยิ้มเขินเจอสื่อทักส่งประวัติ นิธิยา เผยเหมาะนั่ง รมช.พาณิชย์

‘นิพนธ์’ หนีบซองเอกสารเข้า ภท. ยิ้มเขินหลังถูกถามมาส่งประวัติลูกสาว ไม่ห่วงเล่นการเมืองเต็มตัว โวทำงานด้านส่งออกอยู่แล้ว เหมาะนั่ง รมช.พาณิชย์
เมื่อเวลา 12.05 น. วันที่ 9 กันยายน นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมซองเอกสารสีน้ำตาล โดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า เป็นซองประวัติ น.ส.นิธิยา บุญญามณี ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลูกสาวหรือไม่ นายนิพนธ์หัวเราะ ก่อนปฏิเสธว่า ไม่
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ลูกสาวมีความเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษ นายนิพนธ์บอกว่า ปกติลูกสาวดูแลบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการทำงานด้านการส่งออก
ผู้สื่อข่าวจึงแซวว่า เท่ากับว่ามีความรู้ในด้านพาณิชย์อยู่แล้วใช่หรือไม่ นายนิพนธ์ระบุว่า ลูกสาวทำงานกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP
ส่วนกังวลหรือไม่ เพราะลูกสาวจะก้าวเข้าเล่นการเมืองเต็มตัวครั้งแรก นายนิพนธ์ระบุว่า ไม่มี เพราะหากมอบหมายเรื่องพานิชย์ เขาก็มีความถนัดอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ได้รับการยืนยันแล้วหรือไม่ว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีช่วย นายนิพนธ์หัวเราะ พร้อมบอกว่าไม่มี
ผู้สื่อข่าวจึงถามย้ำว่า รายชื่อที่ออกมาเป็นไปตามโผใช่หรือไม่ นายนิพนธ์ยิ้ม แต่ไม่ตอบคำถาม ก่อนจะเดินขึ้นไปที่ชั้นบนของที่ทำการพรรคภูมิใจไทย