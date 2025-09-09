โฆษกทบ. ชี้เขมรสั่งคุก 2 นักข่าว ฐานกบฏ ตอกย้ำใช้ทุ่นระเบิด ปกปิดหลักฐานต่อนานาชาติ

กัมพูชาจับนักข่าว 2 ราย ฐานกบฏ หลังโพสต์ภาพทุ่นระเบิด PMN-2 โฆษกกองทัพบก ชี้เป็นการปกปิดหลักฐานข้อเท็จจริงต่อนานาชาติ
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก RFI Khmer (RFI ខេមរភាសា / RFI Khmer) ซึ่งเป็นสถานีวิทยุของประเทศฝรั่งเศสภาคภาษาเขมร โพสต์ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ก.ย.2568 ว่านายพร โสภา และนายเพียบ เพียรา ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว TSP 68 Online ประเทศกัมพูชา ถูกตั้งข้อหากบฏต่อชาติ โดยอ้างอิงจากรายงานของ The Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO) ที่ระบุว่า ผู้สื่อข่าวกัมพูชา 2 รายที่ทำงานให้กับ TSP 68 TV Online ถูกจับกุมเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และถูกตั้งข้อหา “การมอบข้อมูลอันเป็นผลเสียต่อการป้องกันประเทศให้แก่รัฐต่างชาติ” ภายใต้มาตรา 445 อันเข้าข่ายความผิดฐานกบฏต่อชาติ มีโทษจำคุกระหว่าง 7-15 ปี สืบเนื่องจากกรณีการโพสต์บนเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา
ทั้งนี้ นายพร โสภา และนายเพียบ เพียรา ถูกจับกุมในสถานที่ต่างกันเมื่อวันที่ 31 ก.ค.68 หลังจากกลับจากการทำข่าวในจังหวัดอุดรมีชัย ใกล้ชายแดนไทย ทั้งสองถูกตั้งข้อหาโดยศาลจังหวัดเสียมราฐ และถูกควบคุมตัวในเรือนจำเสียมราฐ ก่อนการพิจารณาคดีเมื่อวันที่ 1 ก.ย.68
ต่อมา นางออม สารัถ ภรรยาของนายเพียรา ได้เผยแพร่วิดีโอบนเฟซบุ๊กของ TSP 68 TV Online กล่าวขอโทษต่อสมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรีฮุนฯ มาเนต พร้อมทั้งขอให้ทั้งสองท่านเข้ามาช่วยเหลือในคดีของสามี
LICADHO คาดว่าต้นเหตุสำคัญของการดำเนินคดีครั้งนี้มาจากการโพสต์ภาพถ่ายร่วมกับทหารกัมพูชาหลายนาย บริเวณหน้าปราสาทตาควาย ภายหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค.68 (ถ่ายภาพเมื่อ 30 ก.ค.68) ซึ่งในภาพปรากฏทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 ที่ยังไม่ได้ใช้งาน และต่อมาได้ถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนของไทยอย่างกว้างขวาง
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ภาพดังกล่าวสะท้อนข้อเท็จจริงชัดเจนถึงการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลในการสู้รบของฝ่ายกัมพูชา และแม้จะถูกเผยแพร่โดยผู้สื่อข่าวกัมพูชาโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ไม่อาจปฏิเสธได้ การที่ทางการกัมพูชากลับดำเนินคดีผู้สื่อข่าวทั้งสองในข้อหามอบข้อมูลอันเป็นผลเสียต่อการป้องกันประเทศแก่รัฐต่างชาติ ยิ่งสะท้อนว่าฝ่ายกัมพูชาใช้วิธีการจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เพื่อปกปิดและบิดเบือนหลักฐานสำคัญต่อสังคม
โฆษกกองทัพบกยังได้แสดงความชื่นชมต่อความกล้าหาญในการเผยแพร่ข้อเท็จจริงของสื่อที่เปิดเผยข้อมูลและย้ำความคาดหวังต่อความร่วมมือในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องของฝ่ายกัมพูชา ตามข้อตกลงร่วมกันในการประชุม GBC เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการหยุดยิงอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนระหว่างสองประเทศในอนาคต