อัศวิน ขวัญเมือง ดีใจได้เป็นส.ส. ชี้รบ.หนูหวังปชช.อยู่ดีมีสุข เป้าหมายเดียวกับสมัยนั่งผู้ว่าฯ

‘อดีตผู้ว่าฯอัศวิน’ ดีใจ ได้เป็น ส.ส. ขอทำงานเพื่อประเทศชาติ มอง 4 เดือน รบ.อนุทิน ไม่น่ามีปัญหา บอกเป้าหมาย ‘นายกฯหนู‘ คือทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข-สังคมสงบเรียบร้อย เหมือนสมัยตนเองเป็นผู้ว่าฯ
จากกรณีนายสุชาติ ชมกลิ่น และนายธนกร วังบุญคงชนะ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของคู่สิ้นสุดลง ต่อมามีประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทน คือ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ หรือ อ้น บัญชีรายชื่อลำดับที่ 18 ของพรรครวมไทยสร้างชาติ อดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร บัญชีรายชื่อลำดับที่ 20 ของพรรครวมไทยสร้างชาติ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 20 เข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แทนนายธนกร วังบุญคงชนะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ ลำดับที่ 10 ที่ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยมี น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.ปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับ
พล.ต.อ.อัศวินให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัวว่า รู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาทำหน้าที่แทน หลังมี ส.ส.ของพรรคลาออกไป 2 คน ทำให้ลำดับเลื่อนมาถึงตน ยืนยันว่าจะทำงานสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เมื่อถามถึงประเด็นเร่งด่วนที่อยากผลักดัน พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ต้องหารือกับทางพรรคก่อน เพื่อพิจารณาว่าเรื่องใดจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม หากชัดเจนแล้วก็พร้อมผลักดันอย่างเต็มที่
สำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะยุบสภาภายใน 4 เดือนนั้น พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ไม่น่ามีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการทำงาน เพราะรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล มีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสังคมสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนตั้งใจเช่นเดียวกัน สมัยที่ตนเป็นผู้ว่าฯกทม.เคยทำเพื่อชาว กทม. แต่วันนี้ต้องคิดถึงประชาชนทั้งประเทศ โดยเชื่อว่าทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่ดีกินดีของคนไทยทุกคน