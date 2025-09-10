วุฒิสภา ยังไม่คุยแนวทางทำประชามติ รอผลจากศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดวันนี้ เคาะจัดทำกี่ครั้ง

‘พิสิษฐ์’ แจงผลงาน ส.ว.เห็นชอบกฎหมายแล้ว 5 ฉบับ พร้อมไฟเขียวให้ ‘พล.ต.ท.สรายุทธ’ นั่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บอกยังไม่คุยแนวทางการทำประชามติ เหตุต้องรอศาล รธน.ชี้ขาดก่อน
เมื่อเวลา 13.10 น. วันที่ 10 กันยายน ที่รัฐสภา นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปรัฐบาล) แถลงข่าวภาพรวมการทำงานของวุฒิสภาประจำสัปดาห์ว่า เมื่อวันที่ 8 กันยายน วุฒิสภาได้พิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำคัญรวม 5 ฉบับ ซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายนนี้ ส่วนการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 9 กันยายน มีวาระสำคัญการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แก่ พล.ต.ท.สรายุทธ สงวนโภคัย อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นายพิสิษฐ์กล่าวต่อว่า ขณะที่วันที่ 16 กันยายน จะมีการพิจารณาเรื่องด่วนคือ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง 2568 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ร่วมของทั้ง 2 สภาพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมเข้าบรรจุในที่ประชุม
เมื่อถามว่า วุฒิสภาได้พูดคุยเรื่องประชามติหรือไม่ เนื่องจากวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยว่าควรทำประชามติกี่ครั้งหรือไม่ นายพิสิษฐ์กล่าวว่า วิปวุฒิสภายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดออกมาก่อน แล้วจึงค่อยมาคุยกันอีกครั้ง