เท่าพิภพ ไขข้อสงสัย ร้านอาหารยังขายเหล้าช่วงบ่ายไม่ได้ ชี้ต้องรอแก้กฎหมายเพิ่มเติม ชี้ที่ขายได้มีแค่ 3 ที่เท่านั้น
จากกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2568 โดยเฉพาะ มาตรา 3 การยกเลิกคำสั่งของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2515 ซึ่งกฎหมายนี้มีการกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ขายได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น.
ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) ได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn โดยระบุข้อความว่า “ห้ามขายสุราช่วงบ่าย ยังบังคับใช้ !!!
มีผู้สอบถามกันเข้ามาเยอะว่าต่อไปนี้ ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลา 14.00 น.-17.00 น. ได้แล้วหรือ? คำตอบคือ ตอนนี้ยังขายไม่ได้นะครับ ยังเป็นความผิดอยู่
จริงอยู่ที่ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแก้ไข ได้ประกาศใช้แล้วและมีผลให้ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติที่ 253 ปี พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นต้นธารของการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลา 14.00 น.-17.00 น.
แต่ที่ผ่านมาได้มีรัฐบาลแทบทุกชุดหลังปี 2551 ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกประกาศซ้ำการห้ามขายในช่วงเวลา 14.00 น.-17.00 น. เอาไว้ด้วย
โดยฉบับล่าสุด นายกแพรทองธารเพิ่งลงนามไปเมื่อ 23 มิถุนายนปีนี้เอง
ซึ่งก็ไม่ได้มีการยกเว้นให้ “ร้านอาหาร” สามารถขายได้แต่อย่างใด
ผู้ที่ขายในช่วงเวลาบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นตามประกาศล่าสุดจะมีแค่
1.ท่าอากาศยานนานาชาติ
2.สถานบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
3.โรงแรมที่มีใบอนุญาตโรงแรม
จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกันครับ
