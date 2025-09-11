อนุทิน รับคำอวยพร ‘นายกฯสิงคโปร์’ ย้ำแนวทางร่วมมือ 5 ด้าน เผยจะพบกันในไม่ช้า

‘อนุทิน’ รับคำอวยพร ‘นายกฯ สิงคโปร์’ หลังรับตำแหน่งนายกฯ ย้ำแนวทางร่วมมือ 5 ด้าน เผยจะพบกันในไม่ช้า
เมื่อเวลา 22.40 น. วันที่ 11 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในการคุยโทรศัพท์กับ นายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ระบุว่า นายลอว์เรนซ์ หว่อง นายกรัฐมนตรี สิงคโปร์ ได้โทรศัพท์มาเพื่ออวยพรถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ตนได้ย้ำกับนายลอว์เรนซ์ว่า ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย จะร่วมมือกับรัฐบาลสิงคโปร์อย่างเข้มแข็ง และดำเนินการอย่างแน่วแน่ต่อโอกาสที่จะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เทคโนโลยีด้านการเงิน (fintech) ความมั่นคงทางอาหาร (food security) พลังงาน (energy) และการศึกษา (education) และเราจะพบกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
นายกฯสิงคโปร์แสดงความยินดี ‘อนุทิน’ นายกฯใหม่ของไทย หวังร่วมกันนำพาสองประเทศใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น