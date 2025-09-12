อิ๊งค์ ไม่รู้พ่อความดันสูง ยันเข้าเยี่ยม ‘ทักษิณ’ ได้เมื่อไหร่ก็จะไปเยี่ยม

แพทองธาร บอกเยี่ยม ‘ทักษิณ’ ได้เมื่อไหร่ก็จะไปเยี่ยม ไม่รู้พ่อความดันสูง
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 12 กันยายน ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เดินทางออกจากที่ทำการพรรคเพื่อไทย โดยสื่อมวลชนพยายามสอบถึงการไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่เรือนจำกลางคลองเปรมหลังกักโรคครบ 5 วันในวันที่ 15 ก.ย.นี้ ว่า เยี่ยมได้เมื่อไหร่ก็จะไปเยี่ยม
เมื่อถามถึงกรณีที่เมื่อคืนวันที่ 11 ก.ย.มีรายงานว่านายทักษิณความดันสูง น.ส.แพทองธาร พยักหน้ารับ ก่อนกล่าวว่า “ไม่ทราบเลย”
เมื่อถามย้ำว่าตอนนี้เป็นห่วงอะไรนายทักษิณหรือไม่ น.ส.แพทองธาร ยิ้ม แต่ไม่ตอบคำถามก่อนจะเดินทางออกจากพรรคทันที
