เปิดโผครม.ล่าสุด เพิ่มชื่อ ศศิธร ลูกสาว นายกอบจ.กระบี่ คว้าโควต้าส.ส.ใต้

เปิดโผครม.ล่าสุด เพิ่มชื่อ ศศิธร ลูกสาวนายกอบจ.กระบี่ คว้าโควต้าส.ส.ใต้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า โผคณะรัฐมนตรีล่าสุด ภายหลังจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รายชื่อถือว่า 100% แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติ ที่นอกเหนือจากการควบคุม เชื่อว่าอีกไม่นาน เมื่อถามว่าจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายอนุทินระบุว่า ใกล้เสร็จแล้ว รอแปปเดียว
ขณะที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้แถลงลาออกจากตำแหน่ง ซีอีโอ ดุสิตธานีอย่างเป็นทางการ เพื่อมารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์
สำหรับโผคณะรัฐมนตรีล่าสุดขณะนี้ ส่วนใหญ่ลงตัวหมดแล้ว โดยมีชื่อของ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล ประธานเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ลูกสาว นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล หรือ โกหงวน นายกอบจ.กระบี่หลายสมัย เข้ามานั่งเป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโควต้าของกระบี่ โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติ
ขณะที่ กระทรวงยุติธรรมนั้น มีชื่อของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เข้ามารับตำแหน่ง
ด้าน นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข แทน นายสันติ พร้อมพัฒน์ ตามการรายงานข่าวล่าสุด
ทั้งนี้ ภายหลังจากตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จแล้ว จะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป
