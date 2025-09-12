ด่วน! เฉลิมชัย ยื่นไขก๊อก หัวหน้าประชาธิปัตย์ อ้างเหตุสุขภาพ มอบประมวล รักษาการแทน 

ด่วน! เฉลิมชัย ยื่นไขก็อก หัวหน้าประชาธิปัตย์ อ้างเหตุสุขภาพ มอบประมวล รักษาการแทน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค โดยหนังสือระบุว่า ด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งอาจทำให้พรรคเกิดความเสียงหาย และขอมอบให้ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช รองหัวหน้าพรรค รักษาการหัวหน้าแทน
น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวยอมรับว่า นายเฉลิมชัยลาออกจริง โดยให้ตเหุผล เรื่องสุขภาพ ต้องการที่จะกลับไปดูแลสุขภาพของตัวเอง หากยังเป็นหัวหน้า อาจดูแลสุขภาพได้ไม่เต็มที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นายเฉลิมชัย ยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายประมวล ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคแทน ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะเรียกประชุมกก.บห. เพื่อเลือกตั้งหัวหน้าพรรคต่อไป แต่ต้องรอ กกต.ก่อน เนื่องจากจะต้องแจ้งการลาออกไปถึงกกต.อย่างเป็นทางการด้วย
