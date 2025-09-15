เท้ง ขอบคุณทุกคะแนน มอบให้ปชน. ยินดี ‘เพื่อไทย’ ชนะเลือกตั้งซ่อมเชียงราย เขต 7
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย นายสง่า พรมเมือง ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคเพื่อไทย เป็นผู้ชนะได้รับคะแนนเสียงทั้งสิ้น 45,615 คะแนน ส่วนนายสุทัศน์ ยาละ ผู้สมัครหมายเลข 2 จากพรรคประชาชน ได้ไป 19,862 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 79,288 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชน เปิดเผยว่า ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงราย เขต 7 ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับพรรคประชาชน ในการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา
ถึงแม้จะยังไม่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ แต่ผมเชื่อมั่นว่าทีมงานพรรคประชาชน จังหวัดเชียงราย รวมถึง คุณสุทัศน์ ยาละ อดีตผู้ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ จะยังคงทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายต่อไป เช่นเดียวกับ ส.ส.จังหวัดเชียงรายอีก 3 ท่าน ที่พื่น้องมอบความไว้วางใจให้กับพวกเราในการเลือกตั้งปี’66 ที่ผ่านมา
ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ที่ได้รับเลือกตั้ง มา ณ ที่นี้ครับ
สำหรับการเมืองภาพใหญ่ นอกจากการกำกับทิศทางให้เดินไปตาม MOA แล้ว ผมขอเชิญชวนทุกท่าน ติดตามการทำงานของพรรคประชาชนผ่านเว็บไซต์ 👉 https://tourthai.peoplesparty.or.th/ ที่แสดงการทำงานในทุกองคาพยพของพรรคประชาชนในทุกระดับ ซึ่งผมและผู้บริหารของพรรคมีแนวทางที่จะเปิดให้สมาชิกพรรค รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินตามโรดแมป MOA เพื่อมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้ง เปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไปพร้อมๆ กับการเตรียมความพร้อมให้พรรคประชาชนเป็นตัวเลือกเพื่อสร้างรัฐบาลที่ดี่ที่สุดให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้า ในเร็วๆ นี้ครับ